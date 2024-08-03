Чжэн Циньвень – Донна Векич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финала на Олимпиаде в Париже
3 августа состоится финал женского одиночного разряда на Олимпийских играх в Париже.
За золотую медаль сразятся Чжэн Циньвень из Китая (№7 WTA) и Донна Векич их Хорватии (№21 WTA). Ориентировочное время начала поединка – 16:00 по Киеву.
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Это будет 3-я встреча теннисисток, счет равный. Ранее эти теннисистки не выигрывали олимпийских медалей.
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