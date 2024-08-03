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Теннис
03 августа 2024, 13:05 | Обновлено 03 августа 2024, 13:16
619
0

Чжэн Циньвень – Донна Векич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала на Олимпиаде в Париже

03 августа 2024, 13:05 | Обновлено 03 августа 2024, 13:16
619
0
Чжэн Циньвень – Донна Векич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Донна Векич

3 августа состоится финал женского одиночного разряда на Олимпийских играх в Париже.

За золотую медаль сразятся Чжэн Циньвень из Китая (№7 WTA) и Донна Векич их Хорватии (№21 WTA). Ориентировочное время начала поединка – 16:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 3-я встреча теннисисток, счет равный. Ранее эти теннисистки не выигрывали олимпийских медалей.

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Донна Векич Олимпийские игры 2024 смотреть онлайн теннис на Олимпиаде Чжэн Циньвень
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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