Чжэн Циньвень – Донна Векич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

3 августа состоится финал женского одиночного разряда на Олимпийских играх в Париже.

За золотую медаль сразятся Чжэн Циньвень из Китая (№7 WTA) и Донна Векич их Хорватии (№21 WTA). Ориентировочное время начала поединка – 16:00 по Киеву.

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Это будет 3-я встреча теннисисток, счет равный. Ранее эти теннисистки не выигрывали олимпийских медалей.

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