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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Д подписала у Манчестер Сити экс-лидера Жироны
Германия
03 августа 2024, 12:49 |
1476
1

ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Д подписала у Манчестер Сити экс-лидера Жироны

Ян Коуту перебрался в команду на правах аренды

03 августа 2024, 12:49 |
1476
1
ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Д подписала у Манчестер Сити экс-лидера Жироны
ФК Боруссия Д. Ян Коуту

«Боруссия» Дортмунд объявила о подписании игрока «Манчестер Сити» Яна Коуту. Бразильский футболист перешел в команду на правах годичной аренды.

Сообщается, что после нового сезона немецкий клуб выкупит Коуту за 30 миллионов евро.

22-летний Коуту, который может закрыть весь правый фланг, в минувшем сезоне на правах аренды выступал за «Жирону». Провел 39 матчей, забил 2 гола и сделал 10 результативных передач.

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Ян Коуту Боруссия Дортмунд Жирона Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги чемпионат Германии по футболу
Иван Зинченко Источник: ФК Боруссия Дортмунд
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Kitten
Жирону по тихеньку розкуповують.
Цікаво тепер як вони будуть виглядати в ЛЧ без своїх минулорічних лідерів...
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