Германия03 августа 2024, 12:49 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Д подписала у Манчестер Сити экс-лидера Жироны
Ян Коуту перебрался в команду на правах аренды
03 августа 2024, 12:49 |
1476
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«Боруссия» Дортмунд объявила о подписании игрока «Манчестер Сити» Яна Коуту. Бразильский футболист перешел в команду на правах годичной аренды.
Сообщается, что после нового сезона немецкий клуб выкупит Коуту за 30 миллионов евро.
22-летний Коуту, который может закрыть весь правый фланг, в минувшем сезоне на правах аренды выступал за «Жирону». Провел 39 матчей, забил 2 гола и сделал 10 результативных передач.
Bem vindo a família, Yan! 🖤🇧🇷💛 pic.twitter.com/lG72BYe1eE— Borussia Dortmund (@BlackYellow) August 3, 2024
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