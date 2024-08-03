ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Д подписала у Манчестер Сити экс-лидера Жироны

«Боруссия» Дортмунд объявила о подписании игрока «Манчестер Сити» Яна Коуту. Бразильский футболист перешел в команду на правах годичной аренды.

Сообщается, что после нового сезона немецкий клуб выкупит Коуту за 30 миллионов евро.

22-летний Коуту, который может закрыть весь правый фланг, в минувшем сезоне на правах аренды выступал за «Жирону». Провел 39 матчей, забил 2 гола и сделал 10 результативных передач.