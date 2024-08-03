Карло АНЧЕЛОТТИ: «Реал – моя последняя клубная команда. Сборная – не знаю»
Тренер не уверен, что хочет работать в сборной
Тренер «Реала» Карло Анчелотти не знает, будет ли в будущем работать со сборной, однако мадридская команда станет последней клубной в его карьере.
«Реал» – моя последняя клубная команда. Будет ли возможность тренировать сборную – я не знаю. Я не очень воодушевлен работой в сборной, потому что там я потеряю ежедневный контакт с игроками, тренировки и подготовку к матчам. А мне нравится работать каждый день».
«Мне повезло: я работал в лучших клубах Англии, Испании, Германии, Италии...», – сказал Анчелотти.
Ранее у наставника был вариант со сборной Бразилии, но Анчелотти продлил контракт с «Реалом».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вакула и Кораблин продолжат выступать в УПЛ
Подопечные Тьерри Анри обыграли аргентинцев со счетом 1:0 в 1/4 финала турнира