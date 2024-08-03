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  4. Карло АНЧЕЛОТТИ: «Реал – моя последняя клубная команда. Сборная – не знаю»
Испания
03 августа 2024, 14:11 | Обновлено 03 августа 2024, 14:12
666
1

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Реал – моя последняя клубная команда. Сборная – не знаю»

Тренер не уверен, что хочет работать в сборной

03 августа 2024, 14:11 | Обновлено 03 августа 2024, 14:12
666
1
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Реал – моя последняя клубная команда. Сборная – не знаю»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Тренер «Реала» Карло Анчелотти не знает, будет ли в будущем работать со сборной, однако мадридская команда станет последней клубной в его карьере.

«Реал» – моя последняя клубная команда. Будет ли возможность тренировать сборную – я не знаю. Я не очень воодушевлен работой в сборной, потому что там я потеряю ежедневный контакт с игроками, тренировки и подготовку к матчам. А мне нравится работать каждый день».

«Мне повезло: я работал в лучших клубах Англии, Испании, Германии, Италии...», – сказал Анчелотти.

Ранее у наставника был вариант со сборной Бразилии, но Анчелотти продлил контракт с «Реалом».

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Реал Мадрид чемпионат Италии по футболу Ла Лига Карло Анчелотти
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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