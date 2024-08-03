Киевское «Динамо» вернулось в польский Люблин, где 2 августа приступило к подготовке к матчу Лиги чемпионов с шотландским «Рейнджерс».

Первая встреча 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов между «Динамо» и «Рейнджерс» на «Арене Люблин» состоится 6 августа, в 21:00 по киевскому времени.

Подопечные Александра Шовковского во 2-м раунде квалификации дважды разгромили сербскую команду «Партизан» Белград (6:2 в гостях, 3:0 дома).

ФОТО. Динамо вернулось в Люблин и начало подготовку к матчам с Рейнджерс