Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Динамо вернулось в Люблин и начало подготовку к матчам с Рейнджерс
Лига чемпионов
03 августа 2024, 03:59 | Обновлено 03 августа 2024, 04:44
227
0

ФОТО. Динамо вернулось в Люблин и начало подготовку к матчам с Рейнджерс

Киевляне дважды разгромили сербский Партизан во 2-м раунде Лиги чемпионов

03 августа 2024, 03:59 | Обновлено 03 августа 2024, 04:44
227
0
ФОТО. Динамо вернулось в Люблин и начало подготовку к матчам с Рейнджерс
ФК Динамо

Киевское «Динамо» вернулось в польский Люблин, где 2 августа приступило к подготовке к матчу Лиги чемпионов с шотландским «Рейнджерс».

Первая встреча 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов между «Динамо» и «Рейнджерс» на «Арене Люблин» состоится 6 августа, в 21:00 по киевскому времени.

Подопечные Александра Шовковского во 2-м раунде квалификации дважды разгромили сербскую команду «Партизан» Белград (6:2 в гостях, 3:0 дома).

ФОТО. Динамо вернулось в Люблин и начало подготовку к матчам с Рейнджерс

По теме:
Как отличать два Педриньо в Шахтере? Педро Энрике взял новый игровой номер
Юрий Вирт оценил шансы Шахтера и Динамо на победу в новом сезоне УПЛ
Назначены судьи на матчи 1-го тура Украинской Премьер-лиги
Динамо Киев Александр Шовковский Партизан Белград Лига чемпионов Партизан - Динамо перелет фото Глазго Рейнджерс
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Прыжки в высоту. Магучих и Геращенко – в финале ОИ-2024. Левченко выбыла
Олимпийские игры | 02 августа 2024, 12:56 28
Прыжки в высоту. Магучих и Геращенко – в финале ОИ-2024. Левченко выбыла
Прыжки в высоту. Магучих и Геращенко – в финале ОИ-2024. Левченко выбыла

Ярослава и Ирина продолжат борьбу за медали

Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпийские игры | 02 августа 2024, 08:24 1
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф

Олимпийский турнир по футболу состоится с 24 июля по 10 августа

Кривбасс – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 03.08.2024, 03:30
Кривбасс – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Кривбасс – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Сборная Марокко разгромила США и вышла в полуфинал футбольного турнира
Олимпийские игры | 02.08.2024, 18:01
Сборная Марокко разгромила США и вышла в полуфинал футбольного турнира
Сборная Марокко разгромила США и вышла в полуфинал футбольного турнира
Медаль ОИ-2024 гарантирована! Хижняк победил бразильца и вышел в полуфинал
Олимпийские игры | 02.08.2024, 22:59
Медаль ОИ-2024 гарантирована! Хижняк победил бразильца и вышел в полуфинал
Медаль ОИ-2024 гарантирована! Хижняк победил бразильца и вышел в полуфинал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Еще один разгром. Определен второй полуфиналист футбольного турнира ОИ
Еще один разгром. Определен второй полуфиналист футбольного турнира ОИ
02.08.2024, 20:02 1
Олимпийские игры
Перес отреагировал на интерес Ман Сити к Лунину. Флорентино принял решение
Перес отреагировал на интерес Ман Сити к Лунину. Флорентино принял решение
01.08.2024, 21:36 11
Футбол
Результаты Q2 Лиги чемпионов. Определены все пары 3-го раунда квалификации
Результаты Q2 Лиги чемпионов. Определены все пары 3-го раунда квалификации
01.08.2024, 00:23
Футбол
«Я вам денег дам!» Усик жестко обратился к УЕФА после матча Полесья в ЛК
«Я вам денег дам!» Усик жестко обратился к УЕФА после матча Полесья в ЛК
02.08.2024, 07:01 24
Футбол
Анонс Олимпиады на 1 августа. Когда и в каких видах выступят украинцы?
Анонс Олимпиады на 1 августа. Когда и в каких видах выступят украинцы?
01.08.2024, 06:23 5
Олимпийские игры
ШОВКОВСКИЙ: «Победа с неприятным привкусом. Дячук выбыл надолго»
ШОВКОВСКИЙ: «Победа с неприятным привкусом. Дячук выбыл надолго»
01.08.2024, 00:57 10
Футбол
Сенсации не случилось. Определена вторая финалистка Олимпиады-2024
Сенсации не случилось. Определена вторая финалистка Олимпиады-2024
01.08.2024, 23:59 23
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем