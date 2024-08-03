Лига чемпионов03 августа 2024, 03:59 | Обновлено 03 августа 2024, 04:44
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ФОТО. Динамо вернулось в Люблин и начало подготовку к матчам с Рейнджерс
Киевляне дважды разгромили сербский Партизан во 2-м раунде Лиги чемпионов
03 августа 2024, 03:59 | Обновлено 03 августа 2024, 04:44
227
0
Киевское «Динамо» вернулось в польский Люблин, где 2 августа приступило к подготовке к матчу Лиги чемпионов с шотландским «Рейнджерс».
Первая встреча 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов между «Динамо» и «Рейнджерс» на «Арене Люблин» состоится 6 августа, в 21:00 по киевскому времени.
Подопечные Александра Шовковского во 2-м раунде квалификации дважды разгромили сербскую команду «Партизан» Белград (6:2 в гостях, 3:0 дома).
ФОТО. Динамо вернулось в Люблин и начало подготовку к матчам с Рейнджерс
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