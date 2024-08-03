ФОТО. В УАФ прошел тренерский семинар Ральфа Рангника

У пʼятницю, 2 серпня в Будинку футболу відомий німецький тренер Ральф Рангнік провів теоретично-практичний семінар для українських тренерів. 66-річний Рангнік, який зараз очолює збірну Австрії, приїхав у Київ на запрошення Української асоціації футболу.

Участь у семінарі взяли 103 тренери зі штабів збірних України, вітчизняних професіональних клубів та дитячих академій.

Президент УАФ Андрій Шевченко сказав на початку семінару: «Я радий вітати в Будинку футболу відомого тренера Ральфа Рангніка! Дякую вам, що відгукнулися на наше запрошення й приїхали в Київ. Ральф Рангнік – це фахівець, який багато зробив для розвитку світового футболу. Це фахівець, який шанує український футбол, і на особливе захоплення заслуговує те, що він приїхав до Києва в такий важкий для нашої країни час».

Ральф Рангнік: «Насправді для мене велике задоволення й велика честь – бути тут сьогодні. Коли мені зателефонував Андрій Шевченко й запропонував провести цей семінар, я одразу погодився. Причому для мене було важливо поділитися з вами інформацією особисто, а не через онлайн. Моя тренерська кар’єра триває вже понад 40 років. Свою першу професіональну тренерську ліцензію я отримав у 19 років. І на початку тренерської кар’єри я познайомився з Валерієм Лобановським, який привозив «Динамо» (Київ) для підготовки в Німеччину. У Руйті я спостерігав за кожною тренувальною сесією команди Лобановського. У німецькому футболі тоді був певний стереотип у побудові гри, і ніхто не наважувався вийти за певні межі, а в Лобановського були нові ідеї. Це був мій перший досвід іншого бачення футболу».

Після цього німецький фахівець разом зі своїми асистентами зробив презентацію, яка складалася з трьох частин. Спочатку Ральф Рангкік розповів про своє бачення стилю гри та про те, як він формулює свою футбольну філософію. У другій частині теоретичного семінару німецький фахівець, що зараз очолює збірну Австрії, розповів про свої принципи втілення ідей «від паперу до футбольного поля». Після цього близько години Ральф Рангнік з асистентами відповідав на запитання українських тренерів.

Ще однією частиною семінару було практичне заняття, що пройшло на полі НТК ім. В. Баннікова. Під час практичних вправ Ральф Рангнік із гравцями ФК «Шахтар» U-17 моделював та пояснював ігрові ситуації, про які говорив у теоретичній частині.

Після закінчення семінару його учасники поділилися своїми враженнями.

Сергій Ковалець, екс-тренер молодіжної збірної України: «Дякую Українській асоціації футболу та особисто Андрію Шевченку за організацію цього семінару. Суттєвий вплив на кар’єру Ральфа Рангніка, за його словами, здійснив Валерій Васильович Лобановський. Дисципліна, порядок і виконання своїх обов’язків тренерами й гравцями – дуже прості речі. Рангнік показав матчі збірної Австрії на Євро-2024, перехідні фази, стандартні положення – усе це просто, але дуже інформативно.

Зрозуміло, що була присутня велика кількість тренерів. Із дорослих команд, юнацьких, молодіжних, із дитячих академій. Для них це було корисно, і це свідчить про те, що наш футбол живий. Велика подяка Ральфу Рангніку, що не побоявся у важкий час приїхати в Україну й поділитися своїм досвідом».

Віталій Пономарьов, головний тренер ФК «Рух» Львів: «Ральф Рангнік – один із найкращих європейських тренерів, і він сповідує той самий футбол, який наразі сповідує і збірна України. Це важливо для наших тренерів, адже на теоретичному занятті він розповів дуже багато цікавого.

Те, що Рангнік спирається на ідеї Валерія Лобановського, – предмет гордості для нашої країни. Це означає, що в нас є хороший фундамент, на якому можна розвивати український футбол. Я впевнений, що ті тренери, які сьогодні були присутні на семінарі, винесли з нього багато корисного.

Наприклад, наша команда, футбольний клуб «Рух», намагається грати в подібний футбол. Звичайно, що деякі деталі ми до того не використовували й будемо враховувати їх у подальшому розвитку».

Олександр Іщенко, директор академії ФК «Динамо» Київ: «Ральф Рангнік – це діючий тренер, тренер-практик. Мене ж особисто найбільше зацікавило, що основний напрямок його спілкування з нами – це компонента футболу. Це той фундамент, який будували ще Валерій Лобановський з Олегом Базилевичем. Дуже цікаво, як це виглядає зараз, у сучасній методології, і як це переформатувати для нинішніх футболістів і зробити так, щоб вони це все зрозуміли й виконали. І нотатки з відео з Євро-2024 – наочне підтвердження того, що потрібно працювати в тому напрямку, бо то є основа футболу.

Такі семінари сприяють як розвитку футболу, так і комунікації тренерів, адже розвитку без комунікації на буває. Спілкування має буде в аудіо-, відеоформаті, а ще – у форматі «питання-відповідь». І цей семінар – наочний приклад того, як це має бути. Ми поспілкувалися, отримали вичерпну інформацію, а далі – це вже хист кожного тренера, що він візьме у свою роботу».

Юрій Коваль, головний тренер ФК «Зоря» Луганськ): «Сьогоднішній семінар – це спілкування з колегами, а це завжди дуже здорово. Те, що приїхав тренер збірної Австрії, і є змога його почути наживо, – це класно. Живе спілкування є живе спілкування. У цьому є велика енергетика.

Під час війни такі семінари дають можливість тренерам, особливо молодим, почути найсвіжіші думки від наставника, що тільки-но повернувся із чемпіонату Європи. І практика, і теорія – це було дуже повчально».

Олег Шелаєв, спортивний директор академії ФК «Дніпро»: «Звісно, такі семінари дуже важливі. По-перше, ми, тренери, зустрічаємося, ділимося думками, переживаємо, підтримуємо один одного. По-друге, Ральф Рангнік – це спеціаліст, який пройшов свій шлях, у якого є розуміння того, як будувати команду, як вирішувати проблеми. Його слова наштовхують на думки щодо подальшого розвитку футболу.

Хочеться, щоб такі семінари Українська асоціація футболу організовувала частіше, хоча б раз на місяць. Вони потрібні навіть для дискусії. Тренери можуть зустрітися, обговорити проблеми, запропонувати методи їхнього розв'язання та взагалі – просто поспілкуватися».

Дмитро Михайленко, головний тренер збірної України U-19: «На мою думку, семінар – дуже корисна подія. Він демонструє повагу до нашого футболу з боку європейських фахівців.

Я багато чув про Ральфа Рангніка й розумію, які тренери вийшли з його школи. Це і Юрген Клопп, і Юліан Нагельсманн, і Ганс-Дітер Флік. Багато знаменитих фахівців, на чию кар’єру він вплинув. А на нього, своєю чергою, дуже вплинув Валерій Васильович Лобановський. Використовуючи його ідеї, Рангнік розробив своє ставлення до футболу. Тепер він є прихильником суперенергетичної гри, побудованої на пресингу, на постійній атаці на м’яч. Це важливо для нашої країни, адже тут дуже багато тренерів – шанувальників пресингу. Цікаво спілкуватися з наставником, який має такі самі думки.

Насправді є не так багато людей, які б так сильно впливали на європейський футбол. Їх можна перерахувати на пальцях однієї руки. Багато тренерів досягають успіху, але такого впливу не мають. Ральф – людина, яка дуже вплинула на футбол у Європі, і це важливо».

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