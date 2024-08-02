Италия02 августа 2024, 21:56 | Обновлено 02 августа 2024, 22:34
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Довбик вошел в топ-5 самых дорогих украинских игроков. Кто выше него?
Трансфер Артема обошелся «Роме» в 30.5 миллионов евро
02 августа 2024, 21:56 | Обновлено 02 августа 2024, 22:34
1461
0
2 августа было официально объявлено о трансфере украинского нападающего Артема Довбика в итальянскую «Рому».
Трансфер Артема обошелся римскому клубу в 30.5 миллионов евро без учета бонусов. Это 4-й по чистой сумме трансфер в истории украинских футболистов. Кто же был выше?
- Михаил Мудрик в сезоне 2022/2023. Из донецкого «Шахтера» в лондонский «Челси» – 70 миллионов евро.
- Андрей Шевченко в сезоне 2006/2007. Из итальянского «Милана» также в лондонский «Челси» – 70 миллионов евро.
- Александр Зинченко в сезоне 2022/2023. Из «Манчестер Сити» в лондонский «Арсенал» – 35 миллионов евро.
- Артем Довбик в сезоне 2024/2025. Из испанской «Жироны» в итальянскую «Рому» – 30.5 миллионов евро.
- Эту строчку делят два трансфера: Дмитрий Чигринский в сезоне 2009/2010. Из донецкого «Шахтера» в каталонскую «Барселону» – 25 миллионов евро. Андрей Ярмоленко. Из киевского «Динамо» в дортмундскую «Боруссию» – 25 миллионов евро.
По информации СМИ, Довбик подписал контракт на 5 лет – до лета 2029 года.
Раннее стало известно, какой номер выбрал Артем в составе «Ромы».
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