Довбик вошел в топ-5 самых дорогих украинских игроков. Кто выше него?

2 августа было официально объявлено о трансфере украинского нападающего Артема Довбика в итальянскую «Рому».

Трансфер Артема обошелся римскому клубу в 30.5 миллионов евро без учета бонусов. Это 4-й по чистой сумме трансфер в истории украинских футболистов. Кто же был выше?

Михаил Мудрик в сезоне 2022/2023. Из донецкого «Шахтера» в лондонский «Челси» – 70 миллионов евро. Андрей Шевченко в сезоне 2006/2007. Из итальянского «Милана» также в лондонский «Челси» – 70 миллионов евро. Александр Зинченко в сезоне 2022/2023. Из «Манчестер Сити» в лондонский «Арсенал» – 35 миллионов евро. Артем Довбик в сезоне 2024/2025. Из испанской «Жироны» в итальянскую «Рому» – 30.5 миллионов евро. Эту строчку делят два трансфера: Дмитрий Чигринский в сезоне 2009/2010. Из донецкого «Шахтера» в каталонскую «Барселону» – 25 миллионов евро. Андрей Ярмоленко. Из киевского «Динамо» в дортмундскую «Боруссию» – 25 миллионов евро.

По информации СМИ, Довбик подписал контракт на 5 лет – до лета 2029 года.

Раннее стало известно, какой номер выбрал Артем в составе «Ромы».