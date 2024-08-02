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Италия
02 августа 2024, 21:56 | Обновлено 02 августа 2024, 22:34
1461
0

Довбик вошел в топ-5 самых дорогих украинских игроков. Кто выше него?

Трансфер Артема обошелся «Роме» в 30.5 миллионов евро

02 августа 2024, 21:56 | Обновлено 02 августа 2024, 22:34
1461
0
Довбик вошел в топ-5 самых дорогих украинских игроков. Кто выше него?
Getty Images/Global Images Ukraine

2 августа было официально объявлено о трансфере украинского нападающего Артема Довбика в итальянскую «Рому».

Трансфер Артема обошелся римскому клубу в 30.5 миллионов евро без учета бонусов. Это 4-й по чистой сумме трансфер в истории украинских футболистов. Кто же был выше?

  1. Михаил Мудрик в сезоне 2022/2023. Из донецкого «Шахтера» в лондонский «Челси» – 70 миллионов евро.
  2. Андрей Шевченко в сезоне 2006/2007. Из итальянского «Милана» также в лондонский «Челси» – 70 миллионов евро.
  3. Александр Зинченко в сезоне 2022/2023. Из «Манчестер Сити» в лондонский «Арсенал» – 35 миллионов евро.
  4. Артем Довбик в сезоне 2024/2025. Из испанской «Жироны» в итальянскую «Рому» – 30.5 миллионов евро.
  5. Эту строчку делят два трансфера: Дмитрий Чигринский в сезоне 2009/2010. Из донецкого «Шахтера» в каталонскую «Барселону» – 25 миллионов евро. Андрей Ярмоленко. Из киевского «Динамо» в дортмундскую «Боруссию» – 25 миллионов евро.

По информации СМИ, Довбик подписал контракт на 5 лет – до лета 2029 года.

Раннее стало известно, какой номер выбрал Артем в составе «Ромы».

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Артем Довбик Михаил Мудрик Андрей Шевченко Александр Зинченко Дмитрий Чигринский Андрей Ярмоленко трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги трансферы Серии A трансферы УПЛ Рома Рим Жирона Арсенал Лондон Манчестер Сити Шахтер Донецк Динамо Киев Барселона
Алексей Тиньков Источник: Transfermarkt
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