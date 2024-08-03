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Футбол
03 августа 2024, 11:10 |
554
0

Игрок Украины U-23 рассказал о том, как служил в ВСУ

Велетень успел отслужить в армии

03 августа 2024, 11:10 |
554
0
Игрок Украины U-23 рассказал о том, как служил в ВСУ
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Велетень

Игрок «Колоса» Владислав Велетень в составе сборной Украины U-23 принял участие в Олимпиаде-2024. Футболист был единственным в составе, кто успел отслужить в ВСУ во время войны с россией.

«С первых дней вторжения пошел в тероборону. Сперва был в Киеве, потом отправили на обучение и далее были в Краматорске. Около 8 месяцев был на фронте, из них два – на передке. Ты лучше понимаешь, что такое война, когда ты туда приезжаешь».

«Там совсем другая жизнь. Ребята в команде, конечно, расспрашивали. Но я был всего пару месяцев, а есть те, кто все время там, все время на нуле. Их, я думаю, нужно спрашивать про цену жизни», – сказал Велетень.

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Владислав Велетень Колос Ковалевка сборная Украины по футболу U-23 российско-украинская война
Иван Зинченко Источник: ВЗбирна
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