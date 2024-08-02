Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Олимпийские игры
  3. Новости олимпийских игр
  4. Новак Джокович – Лоренцо Музетти. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Теннис
02 августа 2024, 19:57 |
343
0

Новак Джокович – Лоренцо Музетти. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала на Олимпиаде в Париже

02 августа 2024, 19:57 |
343
0
Новак Джокович – Лоренцо Музетти. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Лоренцо Музетти

1 августа состоится полуфинальный матч олимпийского турнира в Париже, в котором сыграют Новак Джокович из Сербии (№2 ATP) и Лоренцо Музетти из Италии (№16 ATP).

Время начала поединка – 20:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 8-я встреча теннисистов, итальянец выиграл всего один раз.

В финальном раунде победитель матча сыграет с Карлосом Алькарасом из Испании (№3 ATP).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Еще один разгром. Определен второй полуфиналист футбольного турнира ОИ
Первую медаль взяли нейтрашки. Разыграны награды в прыжках на батуте
Итальянский чемпион: «Олимпиада организована не очень. В Токио было лучше»
Лоренцо Музетти Олимпийские игры 2024 смотреть онлайн Новак Джокович теннис на Олимпиаде
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чемпион Турции начал переговоры с Динамо по трансферу Шапаренко
Футбол | 02 августа 2024, 11:47 16
Чемпион Турции начал переговоры с Динамо по трансферу Шапаренко
Чемпион Турции начал переговоры с Динамо по трансферу Шапаренко

«Галатасарай» нацелен на подписание 25-летнего украинца

Сборная Марокко разгромила США и вышла в полуфинал футбольного турнира
Олимпийские игры | 02 августа 2024, 18:01 1
Сборная Марокко разгромила США и вышла в полуфинал футбольного турнира
Сборная Марокко разгромила США и вышла в полуфинал футбольного турнира

Африканская сборная будет бороться за медали

Сенсации не случилось. Определена вторая финалистка Олимпиады-2024
Олимпийские игры | 01.08.2024, 23:59
Сенсации не случилось. Определена вторая финалистка Олимпиады-2024
Сенсации не случилось. Определена вторая финалистка Олимпиады-2024
Прыжки в высоту. Магучих и Геращенко – в финале ОИ-2024. Левченко выбыла
Олимпийские игры | 02.08.2024, 12:56
Прыжки в высоту. Магучих и Геращенко – в финале ОИ-2024. Левченко выбыла
Прыжки в высоту. Магучих и Геращенко – в финале ОИ-2024. Левченко выбыла
Перес отреагировал на интерес Ман Сити к Лунину. Флорентино принял решение
Футбол | 01.08.2024, 21:36
Перес отреагировал на интерес Ман Сити к Лунину. Флорентино принял решение
Перес отреагировал на интерес Ман Сити к Лунину. Флорентино принял решение
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти признался, кого не хватает нынешнему Реалу
Анчелотти признался, кого не хватает нынешнему Реалу
01.08.2024, 03:54
Футбол
ФОТО. Довбик выбрал номер в составе Ромы. Будет надпись «Артем»?
ФОТО. Довбик выбрал номер в составе Ромы. Будет надпись «Артем»?
01.08.2024, 08:31 12
Футбол
Шанс для Костюк. Обидчица Свитолиной вылетела с Олимпиады от 67-й ракетки
Шанс для Костюк. Обидчица Свитолиной вылетела с Олимпиады от 67-й ракетки
31.07.2024, 17:05 15
Олимпийские игры
Динамо получит много денег? Самый богатый клуб АПЛ нацелился на Шапаренко
Динамо получит много денег? Самый богатый клуб АПЛ нацелился на Шапаренко
01.08.2024, 18:31 26
Футбол
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
02.08.2024, 08:24
Олимпийские игры
Реал проиграл Милану в США. Лунин без ноля
Реал проиграл Милану в США. Лунин без ноля
01.08.2024, 05:32 2
Футбол
«Я вам денег дам!» Усик жестко обратился к УЕФА после матча Полесья в ЛК
«Я вам денег дам!» Усик жестко обратился к УЕФА после матча Полесья в ЛК
02.08.2024, 07:01 24
Футбол
Хирн отреагировал на финансовые запросы Усика на третий бой с Джошуа
Хирн отреагировал на финансовые запросы Усика на третий бой с Джошуа
01.08.2024, 08:30
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем