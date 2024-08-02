Новак Джокович – Лоренцо Музетти. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

1 августа состоится полуфинальный матч олимпийского турнира в Париже, в котором сыграют Новак Джокович из Сербии (№2 ATP) и Лоренцо Музетти из Италии (№16 ATP).

Время начала поединка – 20:00 по Киеву.

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Это будет 8-я встреча теннисистов, итальянец выиграл всего один раз.

В финальном раунде победитель матча сыграет с Карлосом Алькарасом из Испании (№3 ATP).

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