Новак Джокович – Лоренцо Музетти. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала на Олимпиаде в Париже
1 августа состоится полуфинальный матч олимпийского турнира в Париже, в котором сыграют Новак Джокович из Сербии (№2 ATP) и Лоренцо Музетти из Италии (№16 ATP).
Время начала поединка – 20:00 по Киеву.
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Это будет 8-я встреча теннисистов, итальянец выиграл всего один раз.
В финальном раунде победитель матча сыграет с Карлосом Алькарасом из Испании (№3 ATP).
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