УАФ утвердила новые правила обмена командами между УПЛ и Первой лигой
Решение спровоцировало то, что случилось перед сезоном 2024/25
УАФ сообщила, что на заседании Исполнительного комитета утвердила решение по поводу обмена между УПЛ и Первой лигой в случае, если одна (или несколько) команд элитного дивизиона снимается с чемпионата перед новым сезоном.
Теперь команды, которые заняли в УПЛ последнее и предпоследнее место, не смогут претендовать на место в элите в случае снятия другой команды.
Такое случилось перед сезоном 2024/25, когда из-за снятия «Днепра-1» на возвращение в УПЛ претендовали «Минай» и «Металлист 1925», хотя они по спортивному принципу вылетели в Первую лигу.
В итоге УАФ утвердила турнир четырех, по итогам которого в УПЛ вышел «Левый берег».
Также были утверждены Дисциплинарные правила в новой редакции и новый Регламент по статусу и трансферу футболистов. Эти документы впоследствии будут опубликованы на официальном сайте УАФ.
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