Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. УАФ утвердила новые правила обмена командами между УПЛ и Первой лигой
Украина. Премьер лига
02 августа 2024, 19:29 | Обновлено 02 августа 2024, 19:33
2766
1

УАФ утвердила новые правила обмена командами между УПЛ и Первой лигой

Решение спровоцировало то, что случилось перед сезоном 2024/25

02 августа 2024, 19:29 | Обновлено 02 августа 2024, 19:33
2766
1
УАФ утвердила новые правила обмена командами между УПЛ и Первой лигой
ФК Минай

УАФ сообщила, что на заседании Исполнительного комитета утвердила решение по поводу обмена между УПЛ и Первой лигой в случае, если одна (или несколько) команд элитного дивизиона снимается с чемпионата перед новым сезоном.

Теперь команды, которые заняли в УПЛ последнее и предпоследнее место, не смогут претендовать на место в элите в случае снятия другой команды.

Такое случилось перед сезоном 2024/25, когда из-за снятия «Днепра-1» на возвращение в УПЛ претендовали «Минай» и «Металлист 1925», хотя они по спортивному принципу вылетели в Первую лигу.

В итоге УАФ утвердила турнир четырех, по итогам которого в УПЛ вышел «Левый берег».

Также были утверждены Дисциплинарные правила в новой редакции и новый Регламент по статусу и трансферу футболистов. Эти документы впоследствии будут опубликованы на официальном сайте УАФ.

По теме:
Верес – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
33 игрока. Шахтер подал заявку футболистов на новый сезон
ОФИЦИАЛЬНО. Колос подписал защитника Шахтера
исполком УАФ чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Первая лига Украины Украинская ассоциация футбола
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Прыжки в высоту. Магучих и Геращенко – в финале ОИ-2024. Левченко выбыла
Олимпийские игры | 02 августа 2024, 12:56 27
Прыжки в высоту. Магучих и Геращенко – в финале ОИ-2024. Левченко выбыла
Прыжки в высоту. Магучих и Геращенко – в финале ОИ-2024. Левченко выбыла

Ярослава и Ирина продолжат борьбу за медали

Кто заменит? Дячука ждет операция, а новичок Динамо знает только испанский
Футбол | 02 августа 2024, 03:16 6
Кто заменит? Дячука ждет операция, а новичок Динамо знает только испанский
Кто заменит? Дячука ждет операция, а новичок Динамо знает только испанский

Виктор Вацко сообщил, что Максим будет прооперирован после травмы в матче ЛЧ

ОФИЦИАЛЬНО. Артем Довбик – игрок Ромы
Футбол | 02.08.2024, 18:09
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Довбик – игрок Ромы
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Довбик – игрок Ромы
ФОТО. Рома презентовала форварда сборной Украины Довбика
Футбол | 02.08.2024, 19:12
ФОТО. Рома презентовала форварда сборной Украины Довбика
ФОТО. Рома презентовала форварда сборной Украины Довбика
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпийские игры | 02.08.2024, 08:24
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Выталкиватель парашутистов
Какие умные и одухотворенные лица у сидящих за столом. С такими- хоть в огонь и воду....
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Я вам денег дам!» Усик жестко обратился к УЕФА после матча Полесья в ЛК
«Я вам денег дам!» Усик жестко обратился к УЕФА после матча Полесья в ЛК
02.08.2024, 07:01 24
Футбол
Сенсации не случилось. Определена вторая финалистка Олимпиады-2024
Сенсации не случилось. Определена вторая финалистка Олимпиады-2024
01.08.2024, 23:59 23
Олимпийские игры
«Жадное пузо, я...» Усик ответил Фьюри на обращение о реванше
«Жадное пузо, я...» Усик ответил Фьюри на обращение о реванше
01.08.2024, 07:05 3
Бокс
Результаты Q2 Лиги чемпионов. Определены все пары 3-го раунда квалификации
Результаты Q2 Лиги чемпионов. Определены все пары 3-го раунда квалификации
01.08.2024, 00:23
Футбол
ФОТО. Крики боли. Игрока Динамо вывезли с поля во время матча ЛЧ 2024/25
ФОТО. Крики боли. Игрока Динамо вывезли с поля во время матча ЛЧ 2024/25
31.07.2024, 22:20 2
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «Победа с неприятным привкусом. Дячук выбыл надолго»
ШОВКОВСКИЙ: «Победа с неприятным привкусом. Дячук выбыл надолго»
01.08.2024, 00:57 10
Футбол
Хирн отреагировал на финансовые запросы Усика на третий бой с Джошуа
Хирн отреагировал на финансовые запросы Усика на третий бой с Джошуа
01.08.2024, 08:30
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем