ВИДЕО. Довбик обратился к фанам Ромы после подписания контракта

Форвард Артем Довбик, который в пятницу подписал контракт с «Ромой», записал короткое видео и обратился к болельщикам римской команды.

«Болельщики «Ромы», привет. Я счастлив быть здесь, счастлив присоединиться к этому невероятному клубу. Давай, «Рома, давай», – сказал Артем, использовав слова римского диалекта.

Игрок перебрался в новую команду, однако римский клуб пока официально не сообщил ни о трансферной сумме, ни о длительности контракта.