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  4. ВИДЕО. Довбик обратился к фанам Ромы после подписания контракта
Италия
02 августа 2024, 18:40 | Обновлено 02 августа 2024, 18:56
1293
1

ВИДЕО. Довбик обратился к фанам Ромы после подписания контракта

Артем записал короткое видео для болельщиков

02 августа 2024, 18:40 | Обновлено 02 августа 2024, 18:56
1293
1
ВИДЕО. Довбик обратился к фанам Ромы после подписания контракта
ФК Рома. Артем Довбик

Форвард Артем Довбик, который в пятницу подписал контракт с «Ромой», записал короткое видео и обратился к болельщикам римской команды.

«Болельщики «Ромы», привет. Я счастлив быть здесь, счастлив присоединиться к этому невероятному клубу. Давай, «Рома, давай», – сказал Артем, использовав слова римского диалекта.

Игрок перебрался в новую команду, однако римский клуб пока официально не сообщил ни о трансферной сумме, ни о длительности контракта.

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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