ВИДЕО. Довбик обратился к фанам Ромы после подписания контракта
Артем записал короткое видео для болельщиков
Форвард Артем Довбик, который в пятницу подписал контракт с «Ромой», записал короткое видео и обратился к болельщикам римской команды.
«Болельщики «Ромы», привет. Я счастлив быть здесь, счастлив присоединиться к этому невероятному клубу. Давай, «Рома, давай», – сказал Артем, использовав слова римского диалекта.
Игрок перебрался в новую команду, однако римский клуб пока официально не сообщил ни о трансферной сумме, ни о длительности контракта.
Artem ha un messaggio per voi! 🤳#ASRoma pic.twitter.com/FZV5dnnI5N— AS Roma (@OfficialASRoma) August 2, 2024
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