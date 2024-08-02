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Италия
02 августа 2024, 18:13 | Обновлено 02 августа 2024, 18:24
1453
2

ФОТО. Довбик выбрал игровой номер в Роме

Артему достался номер 11

02 августа 2024, 18:13 | Обновлено 02 августа 2024, 18:24
1453
2
ФОТО. Довбик выбрал игровой номер в Роме
ФК Рома. Артем Довбик

Итальянский клуб «Рома» объявил о переходе форварда Артема Довбика, а украинский нападающий в новой команде будет выступать под номером 11-м.

В «Жироне» игрок использовал 9-й номер, а под 11-м Довбик выступает в составе сборной Украины.

Артем стал первым украинцем в истории «Ромы». Официальной информации нет, однако трансфер оценивается в 40 миллионов евро с учетом возможных бонусов.

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 2
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Ігор Сірий
Удачі, Артеме!
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+2
Lion
Об этом вчера уже писали!
Или завтра снова будете напоминать какой номер Довбык выбрал себе....
Ответить
-1
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