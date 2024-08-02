Италия02 августа 2024, 18:13 | Обновлено 02 августа 2024, 18:24
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ФОТО. Довбик выбрал игровой номер в Роме
Артему достался номер 11
02 августа 2024, 18:13 | Обновлено 02 августа 2024, 18:24
1453
2
Итальянский клуб «Рома» объявил о переходе форварда Артема Довбика, а украинский нападающий в новой команде будет выступать под номером 11-м.
В «Жироне» игрок использовал 9-й номер, а под 11-м Довбик выступает в составе сборной Украины.
Артем стал первым украинцем в истории «Ромы». Официальной информации нет, однако трансфер оценивается в 40 миллионов евро с учетом возможных бонусов.
🤝 Benvenuto alla Roma, Artem Dovbyk! 🐺#ASRoma pic.twitter.com/5FfwrcgdIs— AS Roma (@OfficialASRoma) August 2, 2024
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Или завтра снова будете напоминать какой номер Довбык выбрал себе....