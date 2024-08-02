ФОТО. Довбик выбрал игровой номер в Роме

Итальянский клуб «Рома» объявил о переходе форварда Артема Довбика, а украинский нападающий в новой команде будет выступать под номером 11-м.

В «Жироне» игрок использовал 9-й номер, а под 11-м Довбик выступает в составе сборной Украины.

Артем стал первым украинцем в истории «Ромы». Официальной информации нет, однако трансфер оценивается в 40 миллионов евро с учетом возможных бонусов.