33 игрока. Шахтер подал заявку футболистов на новый сезон

«Шахтер» перед стартом нового сезона УПЛ подал заявку на чемпионат. В списках А и Б всего 33 игрока, в том числе новички команды Кирилл Фесюн, Алаа Грам, Бартол Франьич, а также те, кто вернулся из аренд.

Вратари: 12. Тимур Пузанков*, 31. Дмитрий Ризнык, 34. Ростислав Баглай*, 35. Владислав Кравец*, 48. Денис Твардовский*, 72. Кирилл Фесюн

Защитники: 4. Бартол Франьич, 5. Валерий Бондарь, 13. Педро Энрике, 16. Иракли Азаров, 17. Винисиус Тобиас*, 18. Алаа Грам, 22. Николай Матвиенко, 26. Ефим Конопля, 55. Лука Лацабидзе, 74. Марьян Фарина*

Полузащитники: 6. Тарас Степаненко, 8. Дмитрий Крыськив, 9. Марьян Швед, 10. Георгий Судаков, 11. Александр Зубков, 20. Антон Глущенко*, 21. Артем Бондаренко, 24. Виктор Цуканов*, 25. Кирилл Сигеев *, 29. Егор Назарина, 30. Марлон Гомес*, 37. Кевин*, 38. Педриньо, 39. Невертон*

Нападающие: 2. Лассина Траоре, 7. Эгиналду*, 14. Даниил Сикан

Изменения в заявке возможны до 6 сентября.

*Игроки, заявленные по списку Б