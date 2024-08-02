Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 33 игрока. Шахтер подал заявку футболистов на новый сезон
Украина. Премьер лига
02 августа 2024, 17:29 | Обновлено 02 августа 2024, 17:49
524
0

33 игрока. Шахтер подал заявку футболистов на новый сезон

У команды есть три новичка, вернувшиеся арендованные и молодые футболисты

02 августа 2024, 17:29 | Обновлено 02 августа 2024, 17:49
524
0
33 игрока. Шахтер подал заявку футболистов на новый сезон
ФК Шахтер

«Шахтер» перед стартом нового сезона УПЛ подал заявку на чемпионат. В списках А и Б всего 33 игрока, в том числе новички команды Кирилл Фесюн, Алаа Грам, Бартол Франьич, а также те, кто вернулся из аренд.

Вратари: 12. Тимур Пузанков*, 31. Дмитрий Ризнык, 34. Ростислав Баглай*, 35. Владислав Кравец*, 48. Денис Твардовский*, 72. Кирилл Фесюн

Защитники: 4. Бартол Франьич, 5. Валерий Бондарь, 13. Педро Энрике, 16. Иракли Азаров, 17. Винисиус Тобиас*, 18. Алаа Грам, 22. Николай Матвиенко, 26. Ефим Конопля, 55. Лука Лацабидзе, 74. Марьян Фарина*

Полузащитники: 6. Тарас Степаненко, 8. Дмитрий Крыськив, 9. Марьян Швед, 10. Георгий Судаков, 11. Александр Зубков, 20. Антон Глущенко*, 21. Артем Бондаренко, 24. Виктор Цуканов*, 25. Кирилл Сигеев *, 29. Егор Назарина, 30. Марлон Гомес*, 37. Кевин*, 38. Педриньо, 39. Невертон*

Нападающие: 2. Лассина Траоре, 7. Эгиналду*, 14. Даниил Сикан

Изменения в заявке возможны до 6 сентября.

*Игроки, заявленные по списку Б

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Колос подписал защитника Шахтера
Усик ответил на вопрос какой бы команде он хотел забить гол
Кривбасс – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига заявки
Иван Зинченко Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо получит много денег? Самый богатый клуб АПЛ нацелился на Шапаренко
Футбол | 01 августа 2024, 18:31 26
Динамо получит много денег? Самый богатый клуб АПЛ нацелился на Шапаренко
Динамо получит много денег? Самый богатый клуб АПЛ нацелился на Шапаренко

Английский «Ньюкасл» нацелился на украинского футболиста

Левченко на первой же высоте завершила выступления на ОИ-2024
Олимпийские игры | 02 августа 2024, 11:44 23
Левченко на первой же высоте завершила выступления на ОИ-2024
Левченко на первой же высоте завершила выступления на ОИ-2024

Юлия провалила все три попытки

«Я вам денег дам!» Усик жестко обратился к УЕФА после матча Полесья в ЛК
Футбол | 02.08.2024, 07:01
«Я вам денег дам!» Усик жестко обратился к УЕФА после матча Полесья в ЛК
«Я вам денег дам!» Усик жестко обратился к УЕФА после матча Полесья в ЛК
ОФИЦИАЛЬНО. Фулхэм переписал трансферный рекорд, купив игрока Арсенала
Футбол | 02.08.2024, 17:15
ОФИЦИАЛЬНО. Фулхэм переписал трансферный рекорд, купив игрока Арсенала
ОФИЦИАЛЬНО. Фулхэм переписал трансферный рекорд, купив игрока Арсенала
Ротань наехал на украинские клубы:«Почему для нас Олимпиада второстепенна?»
Олимпийские игры | 02.08.2024, 14:20
Ротань наехал на украинские клубы:«Почему для нас Олимпиада второстепенна?»
Ротань наехал на украинские клубы:«Почему для нас Олимпиада второстепенна?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ШОВКОВСКИЙ: «Победа с неприятным привкусом. Дячук выбыл надолго»
ШОВКОВСКИЙ: «Победа с неприятным привкусом. Дячук выбыл надолго»
01.08.2024, 00:57 10
Футбол
При каком условии Холанд покинет Ман Сити? Он хочет только в один клуб
При каком условии Холанд покинет Ман Сити? Он хочет только в один клуб
01.08.2024, 07:47 5
Футбол
Хирн отреагировал на финансовые запросы Усика на третий бой с Джошуа
Хирн отреагировал на финансовые запросы Усика на третий бой с Джошуа
01.08.2024, 08:30
Бокс
Сенсация? Свентек – без золота Олимпиады-2024. Известна первая финалистка
Сенсация? Свентек – без золота Олимпиады-2024. Известна первая финалистка
01.08.2024, 15:05 15
Олимпийские игры
«Я тебя предупредил». Фьюри обратился к Усику относительно реванша 
«Я тебя предупредил». Фьюри обратился к Усику относительно реванша 
01.08.2024, 00:02 13
Бокс
«Жадное пузо, я...» Усик ответил Фьюри на обращение о реванше
«Жадное пузо, я...» Усик ответил Фьюри на обращение о реванше
01.08.2024, 07:05 3
Бокс
Не 9-й. Стало известно, под каким номером Довбик будет выступать в Роме
Не 9-й. Стало известно, под каким номером Довбик будет выступать в Роме
01.08.2024, 21:03 15
Футбол
ФОТО. Крики боли. Игрока Динамо вывезли с поля во время матча ЛЧ 2024/25
ФОТО. Крики боли. Игрока Динамо вывезли с поля во время матча ЛЧ 2024/25
31.07.2024, 22:20 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем