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Украина. Премьер лига
02 августа 2024, 16:40 | Обновлено 02 августа 2024, 16:46
1281
2

Усик ответил на вопрос какой бы команде он хотел забить гол

Александр сосредоточился на чемпионате Украины

02 августа 2024, 16:40 | Обновлено 02 августа 2024, 16:46
1281
2
Усик ответил на вопрос какой бы команде он хотел забить гол
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Украинский боксер Александр Усик, который имеет контракт с «Полесьем», рассказал о том, кому бы хотел забить гол.

«Скажу честно – очень хочу сыграть за «Полесье», но мне нужно подготовиться. Я понимаю, что, как в боксе, так и в любом другом виде спорта для меня важны профессионализм и подход к работе. Я не могу просто выйти поиграть, потому что это будет выглядеть непрофессионально.

Я умею играть в футбол, но нужно ещё подготовиться. Хотел бы сыграть против «Динамо» и «Шахтёра». Здесь интересный момент – я поддерживаю «Динамо» с детства. Мой отец привел меня на футбол, потому что он тоже болел за «Динамо».

«Динамо» для меня – команда номер один. Но так как сейчас я игрок «Полесья», то, конечно, поддерживаю эту команду и работаю с ней. Но столько лет болеть за эту команду… «Динамо» – моя родная команда, но если бы я сыграл против неё, то старался бы победить. Это и есть соперничество, которое помогает спортсменам расти. Ну и, конечно, «Шахтёру» пару голов бы забил».

Ранее Усик жестко обратился к УЕФА после матча «Полесья» в Лиге конференций.

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Алексей Тиньков Источник: Бомбардир
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Kitten
Ну то в чому проблема!
Вийди й забий!
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Андрій Шевченко
Динамо для всіх команда номер 1
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