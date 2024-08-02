Теннис02 августа 2024, 16:15 | Обновлено 02 августа 2024, 16:17
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Ига Свёнтек – Анна-Каролина Шмидлова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча за третье место на Олимпиаде в Париже
02 августа 2024, 16:15 | Обновлено 02 августа 2024, 16:17
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2 августа первая ракетка мира Ига Свёнтек продолжит выступления на Олимпийских играх в Париже.
В матче за бронзовую медаль полька сразится с Анной-Каролиной Шмидловой из Словакии (№67 WTA). Время начала поединка – 16:15 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет 1-я встреча теннисисток.
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