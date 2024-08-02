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Теннис
02 августа 2024, 16:15 | Обновлено 02 августа 2024, 16:17
731
0

Ига Свёнтек – Анна-Каролина Шмидлова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча за третье место на Олимпиаде в Париже

02 августа 2024, 16:15 | Обновлено 02 августа 2024, 16:17
731
0
Ига Свёнтек – Анна-Каролина Шмидлова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

2 августа первая ракетка мира Ига Свёнтек продолжит выступления на Олимпийских играх в Париже.

В матче за бронзовую медаль полька сразится с Анной-Каролиной Шмидловой из Словакии (№67 WTA). Время начала поединка – 16:15 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

📺 Видеотрансляция
Суспильне спорт. Плеер 1

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Олимпийские игры 2024 смотреть онлайн Ига Свёнтек Чжэн Циньвень теннис на Олимпиаде Анна Каролина Шмидлова
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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