Ига Свёнтек – Анна-Каролина Шмидлова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

2 августа первая ракетка мира Ига Свёнтек продолжит выступления на Олимпийских играх в Париже.

В матче за бронзовую медаль полька сразится с Анной-Каролиной Шмидловой из Словакии (№67 WTA). Время начала поединка – 16:15 по Киеву.

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Это будет 1-я встреча теннисисток.

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