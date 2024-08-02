Теннис02 августа 2024, 14:43 | Обновлено 02 августа 2024, 16:13
978
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Феликс Оже-Альяссим – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала на Олимпиаде в Париже
02 августа 2024, 14:43 | Обновлено 02 августа 2024, 16:13
978
0
2 августа второй сеяный Карлос Алькарас продолжит выступления на Олимпийских играх в Париже.
В матче 1/2 финала испанец сразится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (№19 ATP). Время начала поединка – 14:30 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет 7-я встреча теннисистов, счет равный.
В финальном раунде победитель матча сыграет с Новаком Джоковичем (№2 ATP) или Лоренцо Музетти (№16 ATP).
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