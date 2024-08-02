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Теннис
02 августа 2024, 14:43 | Обновлено 02 августа 2024, 16:13
978
0

Феликс Оже-Альяссим – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала на Олимпиаде в Париже

02 августа 2024, 14:43 | Обновлено 02 августа 2024, 16:13
978
0
Феликс Оже-Альяссим – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

2 августа второй сеяный Карлос Алькарас продолжит выступления на Олимпийских играх в Париже.

В матче 1/2 финала испанец сразится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (№19 ATP). Время начала поединка – 14:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 7-я встреча теннисистов, счет равный.

В финальном раунде победитель матча сыграет с Новаком Джоковичем (№2 ATP) или Лоренцо Музетти (№16 ATP).

📺 Видеотрансляция
Суспильне спорт. Плеер 1

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Феликс Оже-Альяссим Олимпийские игры 2024 смотреть онлайн Карлос Алькарас (теннисист) теннис на Олимпиаде
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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