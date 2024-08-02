Феликс Оже-Альяссим – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

2 августа второй сеяный Карлос Алькарас продолжит выступления на Олимпийских играх в Париже.

В матче 1/2 финала испанец сразится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (№19 ATP). Время начала поединка – 14:30 по Киеву.

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Это будет 7-я встреча теннисистов, счет равный.

В финальном раунде победитель матча сыграет с Новаком Джоковичем (№2 ATP) или Лоренцо Музетти (№16 ATP).

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