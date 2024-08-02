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  4. Ротань наехал на украинские клубы:«Почему для нас Олимпиада второстепенна?»
Футбол
02 августа 2024, 14:20 | Обновлено 02 августа 2024, 14:49
1065
3

Ротань наехал на украинские клубы:«Почему для нас Олимпиада второстепенна?»

Сборная Украины вылетела из футбольного Олимпийского турнира, заняв 3-е место на групповом этапе

02 августа 2024, 14:20 | Обновлено 02 августа 2024, 14:49
1065
3
Ротань наехал на украинские клубы:«Почему для нас Олимпиада второстепенна?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Ротань

Тренер Олимпийской сборной Украины U-23 Руслан Ротань негативно высказался в адрес клубов, которые не отпустили игроков на Олимпиаду.

«Нет необходимости об этом дискутировать, это уже стало частью истории. То, как клубы отнеслись к этому турниру... Стоит обратить внимание на команды вроде Аргентины. Они добивались побед и на Олимпийских играх, и на чемпионате мира. Они привозят сюда самый сильный состав. Почему для них этот турнир не второстепенный, а для нас он первый и второстепенный? Это для меня непонятно.

Не стоит размышлять о том, как могло бы сложиться. Я доволен игроками, которые были с нами. Если бы были другие футболисты – была бы другая ситуация. Нет смысла это обсуждать. Не хочу обидеть ребят, они этого не заслуживают, они – лучшие. Дело в том, что очень хотелось видеть ту команду, которая сыграна и завоевала этот выход на Олимпийские игры. Поэтому она, наверное, и должна была представлять Украину.

Но случилось как случилось. Пришли игроки соответствующего уровня. Я хочу, чтобы это понимали, особенно журналисты. Читал несколько статей, где, к сожалению, ситуацию интерпретируют иначе – будто я жалуюсь, что кого-то не отпустили. Никаким образом. Это задевает футболистов, которые здесь, они – молодцы, я им благодарен».

Сборная Украины вылетела из футбольного Олимпийского турнира, заняв 3-е место на групповом этапе.

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Руслан Ротань Олимпийские игры 2024 сборная Украины по футболу U-23 футбол на Олимпиаде
Алексей Тиньков Источник: ВЗбирна
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Комментарии 3
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fedd1979
Бо він для всіх другорядний. Так уже в світі повелося. Хто в Європі де відпустив серйозних футболістів на нього, за мінімальними винятками
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+2
Павел Юрьевич
Збірну підставили але і Ротань відвертий фізрук
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0
turist86
Динамо і Полісся не відпустили всіх, бо в цей час грали єврокубки. 
Шахтар не відпустив Судакова. Мабуть, побоявся, що Євро + збори + ОІ + відсутність літньої відпустки - надто велике навантаження. 
А от до інших клубів, справді, претензії обгрунтовані
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0
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