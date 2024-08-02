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Испания
02 августа 2024, 10:40 | Обновлено 02 августа 2024, 10:42
1363
0

Анчелотти назвал причины провала Азара в Реале

Итальянец – о неудачной карьере бельгийца

02 августа 2024, 10:40 | Обновлено 02 августа 2024, 10:42
1363
0
Анчелотти назвал причины провала Азара в Реале
Getty Images/Global Images Ukraine. Эден Азар

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказал мнение о том, почему у вингера сборной Бельгии Эдена Азара не сложилась карьера в стане «галактикос».

«Его проблемой, разумеется, стали травмы, а еще ему было тяжело конкурировать с другими игроками. Нужно полностью выкладываться на тренировках, когда ты не играешь. Ему было трудно конкурировать, бороться и играть», – заявил Анчелотти на подкасте The Obi One.

Азар в своей карьере играл за «Лилль», лондонский «Челси» и «Реал» Мадрид. Из столицы Англии в столицу Испании он перешел летом 2019 года за сумму более 100 млн евро. В стане «галактикос» Эден играл до осени 2023 года, после чего в возрасте 32 лет объявил о завершении своей карьеры.

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Эден Азар Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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