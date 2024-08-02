Умер бывший вице-президент киевского Динамо Сивков
Виталию Сивкову было 73 года
31 июля ушел из жизни бывший первый вице-президент киевского «Динамо» Виталий Сивков в возрасте 73 лет.
Руководящую должность в столичном украинском клубе Виталий Семенович занимал на протяжении 30 лет – с 1993 по 2023 год.
«ФК Динамо Киев глубоко соболезнует по поводу смерти Виталия Семеновича Сивкова.
Виталий Семенович большую часть своей жизни посвятил работе в динамовском клубе.
ФК Динамо Киев выражает искренние соболезнования родным и близким Виталия Сивкова.
Покойтесь с миром и земля Вам пухом, Виталий Семенович, Вы навсегда останетесь в наших мыслях», – идется в сообщении на официальном сайте киевлян.
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