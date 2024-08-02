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  4. Умер бывший вице-президент киевского Динамо Сивков
Украина. Премьер лига
02 августа 2024, 05:39 |
649
0

Умер бывший вице-президент киевского Динамо Сивков

Виталию Сивкову было 73 года

02 августа 2024, 05:39 |
649
0
Умер бывший вице-президент киевского Динамо Сивков
ФК Динамо Киев. Виталий Сивков

31 июля ушел из жизни бывший первый вице-президент киевского «Динамо» Виталий Сивков в возрасте 73 лет.

Руководящую должность в столичном украинском клубе Виталий Семенович занимал на протяжении 30 лет – с 1993 по 2023 год.

«ФК Динамо Киев глубоко соболезнует по поводу смерти Виталия Семеновича Сивкова.

Виталий Семенович большую часть своей жизни посвятил работе в динамовском клубе.

ФК Динамо Киев выражает искренние соболезнования родным и близким Виталия Сивкова.

Покойтесь с миром и земля Вам пухом, Виталий Семенович, Вы навсегда останетесь в наших мыслях», – идется в сообщении на официальном сайте киевлян.

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Даниил Агарков Источник: ФК Динамо Киев
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