Ноттингем Форест – Вильярреал. Прогноз и анонс на товарищеский матч

2 августа на пройдет товарищеский матч, в котором «Ноттингем Форест» встретится с «Вильярреалом». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ноттингем Форест

Команда вернулась в Премьер-Лигу Англии после очень долгой паузы, в 2022-м году. И достаточно неожиданно смогла задержаться там, избежав вылета. Но активное приглашение новичков аукнулось штрафом весной - отобрали четыре очка за нарушение правил финансового фэйр-плей. Повезло, что нашлось сразу трое еще более слабых, новички Лутон, Бернли и Шеффилд Юнайтед, так что даже с 32 баллами избежали падения в Чемпионшип. Но и Нуну Эшпириту Санту, что пришел зимой, свою лепту внес, так что не удивительно, что португальцу продолжают доверять. Есть и заметные изменения в составе: Мигел будет в воротах вместо Влаходимоса, от Лиона получены хорошие деньги за Мангаля и Ниакате, что позволило подписать Миленковича и Эллиота Андерсона с юным да Силвой Морейра.

Ставки на матч Ноттингем Форест – Вильярреал

Вильярреал

Клуб ужасно начинал прошлый сезон. После пары тренерских рокировок в итоге на тренерский пост вернулся Марселино Гарсия Тораль, что тут был хорош, но на крайнем своем месте работы, в Марселе, не продержался и пары месяцев. В итоге подводники финишировали только 8-ми, а ведь раньше занимали 5-е место. Без еврокубков они рисковали потерять ведущих футболистов во главе с раззабивавшимся Серлотом. Впрочем, есть и любопытные новички, например, засветившийся в прошлом сезоне в Манчестер Юнайтед Кампвалла, или Диего Конде, что явно должен заменить в рамке Йоргенсена, которого как раз продали в Англию. Товарищеские поединки складывались для желтого субмарина довольно нестабильно, но были и удачные встречи

Статистика личных встреч

Англичане давно не играли в еврокубках, и только недавно сыграли впервые в АПЛ после долгой паузы. Не удивительно, что они впервые сыграют с испанским середняком.

Прогноз

GGBET считает, что это поединок между достаточно сильными сторонами. Ставим на то, что тут будет оформлено тотал больше 2,5 забитых голов (коэффициент - 1,9).