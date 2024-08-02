Бенфика – Фулхэм. Прогноз и анонс на товарищеский матч

2 августа на пройдет товарищеский матч, в котором «Бенфика» встретится с «Фулхэмом». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Бенфика

Команда в прошлом сезоне сдала по всем параметрам по сравнению с 2022/2023, что был дебютным для Рогера Шмидта в Лиссабоне. Немец сразу вывел новых подопечных в плей-офф Лиги чемпионов и выиграл с ними Примейру. Прошлой осенью обновившие состав орлы были только третьими в своей лигочемпионовской группе, да и в плей-офф Лиги Европы не особенно впечатлили. А на внутренней арене была проиграна гонка за первенство соседнему Спортингу. Немца от отставки спасли прежние заслуги, но он прекрасно понимает, что в новом футбольном году нужны убедительные результаты. И матч с англичанами фактически подытоживает сборы, что были проведены в межсезонье, с обновленным составом. Впрочем, Невеш пока еще не продан, а Жоау Феликс - не вернулся.

Ставки на матч Бенфика – Фулхэм

Фулхэм

Клуб благодарен именно португальцу, Марку Силве, своему нынешнему менеджеру. И не столько за то, что тот обеспечил подъем из Чемпионшипа - с подобным справлялись и его предшественники. Но именно нынешний тренер трансформировал типичный футбольный лифт, не способный удержаться в АПЛ, в середняка этого дивизиона. Не стало проблемой и то, что год назад уехал в Саудовскую Аравию забивной Митрович - уже без своего голеадора получилось взять 13-е место в Премьер-Лиге при хороших результатах в кубковых форматах. Сейчас менеджеру предстоит компенсировать потерю Палиньи и Декордова-Рида, причем если за первого получили от Баварии свыше 50 миллионов, то второй перебрался в Лестер свободным агентом. Купить кого-то на их место коттеджеры не спешили, например, Смита-Роу не захотел отпускать Арсенал.

Статистика личных встреч

В позапрошлом году, тоже в июле, стороны уже играли товарищеский поединок. Тогда португальский гранд выиграл 5:1.

Прогноз

GGBET больше верит в португальцев, что давно играют летом, а у англичан сборы только начинается. Так что ждем победы орлов (коэффициент - 1,87).