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02 августа 2024, 01:44 |
16
0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 августа

Важные события во всех видах спорта

02 августа 2024, 01:44 |
16
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 августа
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 2 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

16:00 Марокко U-23 – США U-23

Favbet 2.34 – 3.36 – 3.17

18:00 Япония U-23 – Испания U-23

Favbet 3.83 – 3.34 – 2.09

20:00 Египет U-23 – Парагвай U-23

Favbet 2.86 – 3.30 – 2.56

22:00 Франция U-23 – Аргентина U-23

Favbet 2.10 – 3.18 – 4.02

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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