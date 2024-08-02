Другие новости02 августа 2024, 01:44 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 августа
Важные события во всех видах спорта
02 августа 2024, 01:44 |
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В пятницу, 2 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
16:00 Марокко U-23 – США U-23
18:00 Япония U-23 – Испания U-23
20:00 Египет U-23 – Парагвай U-23
22:00 Франция U-23 – Аргентина U-23
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