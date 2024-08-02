ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 августа

В пятницу, 2 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

16:00 Марокко U-23 – США U-23

2.34 – 3.36 – 3.17

18:00 Япония U-23 – Испания U-23

3.83 – 3.34 – 2.09

20:00 Египет U-23 – Парагвай U-23

2.86 – 3.30 – 2.56

22:00 Франция U-23 – Аргентина U-23

2.10 – 3.18 – 4.02