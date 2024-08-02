Мэйсон МАУНТ: «Нам необходимо поднять планку максимально высоко»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт поделился амбициозными планами команды на предстоящий сезон.

«Мы осознаем потенциал нашей команды, и я считаю, что мы продемонстрировали его в конце прошлого сезона. Без сомнения, у нас есть состав, способный завоевывать трофеи, и это ключевой момент. Мы будем неустанно стремиться к этому, сохраняя фокус на данной цели, потому что это «Манчестер Юнайтед».

Нам необходимо поднять планку максимально высоко, и мы понимаем, насколько она высока. Теперь настало время доказать это на футбольном поле. Мы полностью готовы к этому вызову – завоевать больше трофеев, одержать больше побед. Это цель нашего коллектива. Мы определенно едины в этом стремлении».