Мэйсон МАУНТ: «Нам необходимо поднять планку максимально высоко»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед»поделился амбициозными планами команды на предстоящий сезон
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт поделился амбициозными планами команды на предстоящий сезон.
«Мы осознаем потенциал нашей команды, и я считаю, что мы продемонстрировали его в конце прошлого сезона. Без сомнения, у нас есть состав, способный завоевывать трофеи, и это ключевой момент. Мы будем неустанно стремиться к этому, сохраняя фокус на данной цели, потому что это «Манчестер Юнайтед».
Нам необходимо поднять планку максимально высоко, и мы понимаем, насколько она высока. Теперь настало время доказать это на футбольном поле. Мы полностью готовы к этому вызову – завоевать больше трофеев, одержать больше побед. Это цель нашего коллектива. Мы определенно едины в этом стремлении».
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