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  4. Мэйсон МАУНТ: «Нам необходимо поднять планку максимально высоко»
Англия
02 августа 2024, 00:06 |
88
1

Мэйсон МАУНТ: «Нам необходимо поднять планку максимально высоко»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед»поделился амбициозными планами команды на предстоящий сезон

02 августа 2024, 00:06 |
88
1
Мэйсон МАУНТ: «Нам необходимо поднять планку максимально высоко»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мэйсон Маунт

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт поделился амбициозными планами команды на предстоящий сезон.

«Мы осознаем потенциал нашей команды, и я считаю, что мы продемонстрировали его в конце прошлого сезона. Без сомнения, у нас есть состав, способный завоевывать трофеи, и это ключевой момент. Мы будем неустанно стремиться к этому, сохраняя фокус на данной цели, потому что это «Манчестер Юнайтед».

Нам необходимо поднять планку максимально высоко, и мы понимаем, насколько она высока. Теперь настало время доказать это на футбольном поле. Мы полностью готовы к этому вызову – завоевать больше трофеев, одержать больше побед. Это цель нашего коллектива. Мы определенно едины в этом стремлении».

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Мэйсон Маунт Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед
Алексей Тиньков Источник: ФК Манчестер Юнайтед
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Saar
вам мудрика і луніна - точно ЛЧ візьмете
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