Умер ассистент Раньери в чемпионском Лестере 2015/16
У Крейга Шекспира был рак
Утром в четверг, 1 августа, скончался бывший тренер «Лестера» Крейг Шекспир, сообщает Sky Sports.
Шекспиру было 60 лет. Как сообщается, в прошлом году у специалиста диагностировали рак, и он проходил лечение.
Крейг Шекспир был ассистентом Клаудио Раньери в «Лестере», который стал чемпионом английской Премьер-лиги в сезоне 2015/16. А в следующем сезоне после ухода Раньери он сам стал главным тренером команды. Также он работал ассистентом главного тренера в «Халл Сити», «Уотфорде», «Астон Вилле» и «Норвиче».
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