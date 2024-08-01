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Англия
01 августа 2024, 23:01 | Обновлено 02 августа 2024, 02:35
231
0

Умер ассистент Раньери в чемпионском Лестере 2015/16

У Крейга Шекспира был рак

01 августа 2024, 23:01 | Обновлено 02 августа 2024, 02:35
231
0
Умер ассистент Раньери в чемпионском Лестере 2015/16
Getty Images/Global Images Ukraine. Крейг Шекспир

Утром в четверг, 1 августа, скончался бывший тренер «Лестера» Крейг Шекспир, сообщает Sky Sports.

Шекспиру было 60 лет. Как сообщается, в прошлом году у специалиста диагностировали рак, и он проходил лечение.

Крейг Шекспир был ассистентом Клаудио Раньери в «Лестере», который стал чемпионом английской Премьер-лиги в сезоне 2015/16. А в следующем сезоне после ухода Раньери он сам стал главным тренером команды. Также он работал ассистентом главного тренера в «Халл Сити», «Уотфорде», «Астон Вилле» и «Норвиче».

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Английская Премьер-лига Лестер Крейг Шекспир Клаудио Раньери смерть чемпионат Англии по футболу рак
Олександр Шарадкін
Олександр Шарадкін Sport.ua
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