Умер ассистент Раньери в чемпионском Лестере 2015/16

Утром в четверг, 1 августа, скончался бывший тренер «Лестера» Крейг Шекспир, сообщает Sky Sports.

Шекспиру было 60 лет. Как сообщается, в прошлом году у специалиста диагностировали рак, и он проходил лечение.

Крейг Шекспир был ассистентом Клаудио Раньери в «Лестере», который стал чемпионом английской Премьер-лиги в сезоне 2015/16. А в следующем сезоне после ухода Раньери он сам стал главным тренером команды. Также он работал ассистентом главного тренера в «Халл Сити», «Уотфорде», «Астон Вилле» и «Норвиче».