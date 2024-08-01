Неймар возвращается? Бразилец опубликовал интересную историю в Instagram

Бразильский нападающий Неймар поделился сложностями реабилитации после серьезной травмы.

«Восстановление дается нелегко. Бывают моменты, когда хочется все бросить. Пройти через это – настоящее испытание. Но я боец, который не сдастся, пока не достигнет цели! Вера дает мне силы и поддержку. Мы будем бороться день за днем», – поделился Неймар у себя в Instagram.

В октябре 2023 года Неймар получил разрыв крестообразных связок в матче отборочного цикла на ЧМ-2026 против Уругвая и с того момента ни разу не появлялся на поле.