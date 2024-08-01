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  4. Неймар возвращается? Бразилец опубликовал интересную историю в Instagram
Бразилия
01 августа 2024, 23:22 | Обновлено 01 августа 2024, 23:24
354
1

Неймар возвращается? Бразилец опубликовал интересную историю в Instagram

Из-за травмы крестообразной связки бразилец не играет с осени

01 августа 2024, 23:22 | Обновлено 01 августа 2024, 23:24
354
1
Неймар возвращается? Бразилец опубликовал интересную историю в Instagram
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Бразильский нападающий Неймар поделился сложностями реабилитации после серьезной травмы.

«Восстановление дается нелегко. Бывают моменты, когда хочется все бросить. Пройти через это – настоящее испытание. Но я боец, который не сдастся, пока не достигнет цели! Вера дает мне силы и поддержку. Мы будем бороться день за днем», – поделился Неймар у себя в Instagram.

В октябре 2023 года Неймар получил разрыв крестообразных связок в матче отборочного цикла на ЧМ-2026 против Уругвая и с того момента ни разу не появлялся на поле.

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травма Неймар Аль-Хиляль чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Алексей Тиньков Источник: Instagram
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