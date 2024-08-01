Неймар возвращается? Бразилец опубликовал интересную историю в Instagram
Из-за травмы крестообразной связки бразилец не играет с осени
Бразильский нападающий Неймар поделился сложностями реабилитации после серьезной травмы.
«Восстановление дается нелегко. Бывают моменты, когда хочется все бросить. Пройти через это – настоящее испытание. Но я боец, который не сдастся, пока не достигнет цели! Вера дает мне силы и поддержку. Мы будем бороться день за днем», – поделился Неймар у себя в Instagram.
В октябре 2023 года Неймар получил разрыв крестообразных связок в матче отборочного цикла на ЧМ-2026 против Уругвая и с того момента ни разу не появлялся на поле.
Neymar em seus stories no Instagram.— “Entre aspas” — Futebol (@entreaspasfut) July 31, 2024
"Depois que sofri essa lesão, tem dias que é difícil, tem dias que quero desistir. É difícil passar por tudo isso. Mas aqui tem um guerreiro que não vai parar até eu conseguir o que quero! Deus é a minha força e a minha fortaleza.… pic.twitter.com/9SLbc0YvIe
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