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  4. Умер Крейг Шекспир – один из архитекторов сенсационного чемпионства Лестера
Англия
01 августа 2024, 23:14 |
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Умер Крейг Шекспир – один из архитекторов сенсационного чемпионства Лестера

Бывшего помощника Клаудио Раньери не стало в возрасте 60 лет…

01 августа 2024, 23:14 |
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Умер Крейг Шекспир – один из архитекторов сенсационного чемпионства Лестера
Getty Images/Global Images Ukraine. Крейг Шекспир

Бывший главный тренер «Лестера» (март – октябрь 2017 года) и многолетний ассистент главного тренера «лис» Крейг Шекспир скончался сегодня в Англии в возрасте 60 лет.

Как сообщила семья Шекспира, мужчина скончался утром в кругу близких.

Шекспир умер менее чем через год после того, как было объявлено, что у него диагностировали рак.

Крейг Шекспир был помощником главного тренера «Лестера» итальянца Клаудио Раньери, когда «лисы» совершили одно из величайших спортивных чудес нынешнего столетия, выиграв английскую Премьер-лигу в 2016 году, менее чем через год после того, как им удалось избежать вылета из лиги.

Позднее специалист стал преемником Раньери на посту главного тренера, но провел на должности восемь месяцев, на протяжении которых «Лестер» провел 24 официальных поединка, добыв 9 побед при 6 ничьих и 9 поражениях.

В 2016 году Шекспир также некоторое время был помощником Сэма Эллардайса в сборной Англии, совмещая эту должность с обязанностями в «Лестере», а позднее и в «Эвертоне».

В апреле прошлого года Крейг вернулся в «Лестер» в качестве помощника Дина Смита, но им не удалось спасти клуб от вылета из АПЛ.

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Крейг Шекспир смерть Лестер рак Клаудио Раньери чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Алексей Сливченко Источник: The Telegraph
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