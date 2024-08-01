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  4. Новый вариант. Лунина хочет купить клуб, коуч которого тренировал гранд УПЛ
Франция
01 августа 2024, 23:47 |
1224
5

Новый вариант. Лунина хочет купить клуб, коуч которого тренировал гранд УПЛ

«Марсель» заинтересовался украинским голкипером

01 августа 2024, 23:47 |
1224
5
Новый вариант. Лунина хочет купить клуб, коуч которого тренировал гранд УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.

На украинского стража ворот появился новый претендент. Лунин заинтересовал французский гранд «Марсель», который уже связался с «Реалом» по поводу трансфера украинца. Французы гарантируют Лунину место в стартовом составе. Напомним, «Марсель» недавно возглавил экс-тренер донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби.

Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее украинский вратарь Андрей Лунин рассказал, готов ли он продлить контракт с «Реалом».

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Роберто Де Дзерби Андрей Лунин трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1 трансферы Реал Мадрид Марсель
Дмитро Олійник Источник: FootMarseille.com
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Демід Романчиков
😂😂😂😂😂😂😂😂😭
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+2
Oleg Dykyy
Лунін і газета Бульвар
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+1
Saar
"Сага"....
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+1
Saar
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+1
Boodya
Дмитру Олійнику платить за новини особисто Лунін? Бо тільки він бульварщиною на сайті займається.
Скільки можна, бляха??
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0
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