Новый вариант. Лунина хочет купить клуб, коуч которого тренировал гранд УПЛ

25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.

На украинского стража ворот появился новый претендент. Лунин заинтересовал французский гранд «Марсель», который уже связался с «Реалом» по поводу трансфера украинца. Французы гарантируют Лунину место в стартовом составе. Напомним, «Марсель» недавно возглавил экс-тренер донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби.

Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее украинский вратарь Андрей Лунин рассказал, готов ли он продлить контракт с «Реалом».