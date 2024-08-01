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  4. Экс-форвард сборной Италии решил завершить карьеру в 37 лет
Бразилия
01 августа 2024, 19:05 |
977
0

Экс-форвард сборной Италии решил завершить карьеру в 37 лет

Эдер повесит бутсы на гвоздь

01 августа 2024, 19:05 |
977
0
Экс-форвард сборной Италии решил завершить карьеру в 37 лет
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдер

Бывший форвард «Интера» и сборной Италии Эдер Ситадин Мартинш принял решение завершить карьеру в возрасте 37 лет. Свой прощальный матч форвард бразильского происхождения проведет 4 августа за «Крисиуму», первый и последний клуб в его профессиональной карьере.

Эдер известен, прежде всего, по выступлениям за «Сампдорию» и «Интер». Также защищал цвета «Эмполи», «Фрозиноне», «Брешии», «Чезены», «Цзянсу Сунин» и «Сан-Паулу».

В 2015 – 2017 годах Эдер провел 26 матчей и забил 6 голов за сборную Италии, с которой добрался до четвертьфинала Евро-2016.

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Олег Дидух Источник: La Gazzetta dello Sport
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