Экс-форвард сборной Италии решил завершить карьеру в 37 лет

Бывший форвард «Интера» и сборной Италии Эдер Ситадин Мартинш принял решение завершить карьеру в возрасте 37 лет. Свой прощальный матч форвард бразильского происхождения проведет 4 августа за «Крисиуму», первый и последний клуб в его профессиональной карьере.

Эдер известен, прежде всего, по выступлениям за «Сампдорию» и «Интер». Также защищал цвета «Эмполи», «Фрозиноне», «Брешии», «Чезены», «Цзянсу Сунин» и «Сан-Паулу».

В 2015 – 2017 годах Эдер провел 26 матчей и забил 6 голов за сборную Италии, с которой добрался до четвертьфинала Евро-2016.