Каспер Рууд – Феликс Оже-Альяссим. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

1 августа состоится четвертьфинальный матч олимпийского турнира в Париже, в котором сыграют Каспер Рууд из Норвегии (№9 ATP) и Феликс Оже-Альяссим из Канады (№19 ATP)

Встреча состоится после завершения матча Зверев – Музетти. Ориентировочное время начала поединка – 18:00 по Киеву.

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Это будет 6-я встреча теннисистов, Каспер выиграл три поединка.

В следующем раунде победитель матча сыграет с Томми Полом (№13 ATP) или Карлосом Алькарасом (№3 ATP).

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