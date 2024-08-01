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  4. Каспер Рууд – Феликс Оже-Альяссим. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Теннис
01 августа 2024, 17:51 |
63
0

Каспер Рууд – Феликс Оже-Альяссим. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на Олимпиаде в Париже

01 августа 2024, 17:51 |
63
0
Каспер Рууд – Феликс Оже-Альяссим. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Каспер Рууд

1 августа состоится четвертьфинальный матч олимпийского турнира в Париже, в котором сыграют Каспер Рууд из Норвегии (№9 ATP) и Феликс Оже-Альяссим из Канады (№19 ATP)

Встреча состоится после завершения матча Зверев – Музетти. Ориентировочное время начала поединка – 18:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 6-я встреча теннисистов, Каспер выиграл три поединка.

В следующем раунде победитель матча сыграет с Томми Полом (№13 ATP) или Карлосом Алькарасом (№3 ATP).

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Олимпийские игры 2024 смотреть онлайн теннис на Олимпиаде Каспер Рууд Феликс Оже-Альяссим
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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