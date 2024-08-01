Каспер Рууд – Феликс Оже-Альяссим. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на Олимпиаде в Париже
1 августа состоится четвертьфинальный матч олимпийского турнира в Париже, в котором сыграют Каспер Рууд из Норвегии (№9 ATP) и Феликс Оже-Альяссим из Канады (№19 ATP)
Встреча состоится после завершения матча Зверев – Музетти. Ориентировочное время начала поединка – 18:00 по Киеву.
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Это будет 6-я встреча теннисистов, Каспер выиграл три поединка.
В следующем раунде победитель матча сыграет с Томми Полом (№13 ATP) или Карлосом Алькарасом (№3 ATP).
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