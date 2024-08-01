ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Дортмунд подписала хавбека сборной Германии
Паскаль Гросс покинул «Брайтон»
«Боруссия» Дортмунд официально сообщила о подписании центрального полузащитника «Брайтона» и сборной Германии Паскаля Гросса. Сумма трансфера 33-летнего хавбека составила 7 миллионов евро.
Гросс подписал с «Боруссией» Дортмунд контракт на два года с опцией продления еще на год.
За «Брайтон» Гросс выступал с 2017 года. В прошлом сезоне провел за клуб 47 матчей во всех турнирах, отличившись в них 5 голами и 13 ассистами.
На счету Гросса 8 матчей за сборную Германии (1 из них – на Евро-2023) и 1 забитый гол.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Испанский и итальянский клубы провели спарринг
В Q3 Лиги чемпионов киевское Динамо сыграет с шотландским Рейнджерс