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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Дортмунд подписала хавбека сборной Германии
Германия
01 августа 2024, 16:25 |
665
0

ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Дортмунд подписала хавбека сборной Германии

Паскаль Гросс покинул «Брайтон»

01 августа 2024, 16:25 |
665
0
ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Дортмунд подписала хавбека сборной Германии
ФК Боруссия Дортмунд. Паскаль Гросс

«Боруссия» Дортмунд официально сообщила о подписании центрального полузащитника «Брайтона» и сборной Германии Паскаля Гросса. Сумма трансфера 33-летнего хавбека составила 7 миллионов евро.

Гросс подписал с «Боруссией» Дортмунд контракт на два года с опцией продления еще на год.

За «Брайтон» Гросс выступал с 2017 года. В прошлом сезоне провел за клуб 47 матчей во всех турнирах, отличившись в них 5 голами и 13 ассистами.

На счету Гросса 8 матчей за сборную Германии (1 из них – на Евро-2023) и 1 забитый гол.

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Боруссия Дортмунд Паскаль Гросс Брайтон трансферы трансферы Бундеслиги трансферы АПЛ
Олег Дидух Источник: ФК Боруссия Дортмунд
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