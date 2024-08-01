Динамо после 37-летнего перерыва сыграет с шотландцами
Киевляне проходили шотландский барьер в 2-х случаях из 4-х
За выход в финальный раунд квалификации Лиги чемпионов «Динамо» сразится с шотландским «Рейнджерсом». С командами из Шотландии киевляне последний раз встречались 37 лет назад, когда в 1/16 финала Кубка чемпионов они уступили по сумме двух игр своему нынешнему сопернику. В трех же поединках с другим шотландским клубом – «Селтиком» – перевес дважды был на стороне динамовцев.
Общий баланс 8 матчей бело-голубых с коллективами из Шотландии – 3 победы, 3 ничьи, 2 поражения, мячи 9-10.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Динамо против команд из Шотландии в еврокубках
|
Сезон
|
Ранг
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
|
+/-
|
1965/66
|
КК
|
1/4
|
Селтик
|
0:3 (г)
|
1:1 (д)
|
-
|
1967/68
|
КЧ
|
1/16
|
Селтик
|
2:1 (г)
|
1:1 (д)
|
+
|
1986/87
|
КЧ
|
1/8
|
Селтик
|
1:1 (г)
|
3:1 (д)
|
+
|
1987/88
|
КЧ
|
1/16
|
Рейнджерс
|
1:0 (д)
|
0:2 (г)
|
-
КЧ - Кубок чемпионов; КК - Кубок кубков; (+/-) - выход/не выход в следующий круг.
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