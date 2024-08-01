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Лига чемпионов
01 августа 2024, 15:11 | Обновлено 01 августа 2024, 15:16
604
0

Динамо после 37-летнего перерыва сыграет с шотландцами

Киевляне проходили шотландский барьер в 2-х случаях из 4-х

01 августа 2024, 15:11 | Обновлено 01 августа 2024, 15:16
604
0
Динамо после 37-летнего перерыва сыграет с шотландцами

За выход в финальный раунд квалификации Лиги чемпионов «Динамо» сразится с шотландским «Рейнджерсом». С командами из Шотландии киевляне последний раз встречались 37 лет назад, когда в 1/16 финала Кубка чемпионов они уступили по сумме двух игр своему нынешнему сопернику. В трех же поединках с другим шотландским клубом – «Селтиком» – перевес дважды был на стороне динамовцев.

Общий баланс 8 матчей бело-голубых с коллективами из Шотландии – 3 победы, 3 ничьи, 2 поражения, мячи 9-10.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Динамо против команд из Шотландии в еврокубках

Сезон

Ранг

Стадия

Соперник

Счет

+/-

1965/66

КК

1/4

Селтик

0:3 (г)

1:1 (д)

-

1967/68

КЧ

1/16

Селтик

2:1 (г)

1:1 (д)

+

1986/87

КЧ

1/8

Селтик

1:1 (г)

3:1 (д)

+

1987/88

КЧ

1/16

Рейнджерс

1:0 (д)

0:2 (г)

-

КЧ - Кубок чемпионов; КК - Кубок кубков; (+/-) - выход/не выход в следующий круг.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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