Динамо после 37-летнего перерыва сыграет с шотландцами

За выход в финальный раунд квалификации Лиги чемпионов «Динамо» сразится с шотландским «Рейнджерсом». С командами из Шотландии киевляне последний раз встречались 37 лет назад, когда в 1/16 финала Кубка чемпионов они уступили по сумме двух игр своему нынешнему сопернику. В трех же поединках с другим шотландским клубом – «Селтиком» – перевес дважды был на стороне динамовцев.

Общий баланс 8 матчей бело-голубых с коллективами из Шотландии – 3 победы, 3 ничьи, 2 поражения, мячи 9-10.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Динамо против команд из Шотландии в еврокубках

Сезон Ранг Стадия Соперник Счет +/- 1965/66 КК 1/4 Селтик 0:3 (г) 1:1 (д) - 1967/68 КЧ 1/16 Селтик 2:1 (г) 1:1 (д) + 1986/87 КЧ 1/8 Селтик 1:1 (г) 3:1 (д) + 1987/88 КЧ 1/16 Рейнджерс 1:0 (д) 0:2 (г) -

КЧ - Кубок чемпионов; КК - Кубок кубков; (+/-) - выход/не выход в следующий круг.