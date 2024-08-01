Динамо оформило «сухой» юбилей в еврокубках
Украинские клубы 50-й раз сыграли на «ноль» в гостях в Лиге чемпионов
Сухой матч «Динамо» с «Партизаном» (3:0) стал 50-м для украинских клубов на чужих полях в Лиге (Кубке) чемпионов. 31 раз играло на «ноль» в гостях «Динамо», 15 – «Шахтер», 2 – «Заря», по 1 – «Металлист» и «Таврия». В 29 случаях наши команды подписывали с хозяевами мировую со счетом 0:0, а в 21-м побеждали всухую.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные гостевые сухие матчи украинских клубов в Лиге (Кубке) чемпионов
|
СМ
|
Дата
|
Стадия
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
26.11.1969
|
1/8
|
Динамо
|
Фиорентина
|
0:0
|
10-й
|
15.09.1982
|
1/16
|
Динамо
|
Грассхоппер
|
1:0
|
20-й
|
22.08.2000
|
КР3
|
Шахтер
|
Славия
|
2:0
|
30-й
|
30.09.2008
|
ГТ
|
Динамо
|
Фенербахче
|
0:0
|
40-й
|
17.09.2014
|
ГТ
|
Шахтер
|
Атлетик
|
0:0
|
50-й
|
31.07.2024
|
КР2
|
Динамо
|
Партизан
|
3:0
ГТ - групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.
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