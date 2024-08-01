Динамо оформило «сухой» юбилей в еврокубках

Сухой матч «Динамо» с «Партизаном» (3:0) стал 50-м для украинских клубов на чужих полях в Лиге (Кубке) чемпионов. 31 раз играло на «ноль» в гостях «Динамо», 15 – «Шахтер», 2 – «Заря», по 1 – «Металлист» и «Таврия». В 29 случаях наши команды подписывали с хозяевами мировую со счетом 0:0, а в 21-м побеждали всухую.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные гостевые сухие матчи украинских клубов в Лиге (Кубке) чемпионов

СМ Дата Стадия Клуб Соперник Счет 1-й 26.11.1969 1/8 Динамо Фиорентина 0:0 10-й 15.09.1982 1/16 Динамо Грассхоппер 1:0 20-й 22.08.2000 КР3 Шахтер Славия 2:0 30-й 30.09.2008 ГТ Динамо Фенербахче 0:0 40-й 17.09.2014 ГТ Шахтер Атлетик 0:0 50-й 31.07.2024 КР2 Динамо Партизан 3:0

ГТ - групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.