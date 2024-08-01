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Лига чемпионов
01 августа 2024, 14:42 | Обновлено 01 августа 2024, 15:09
147
0

Динамо оформило «сухой» юбилей в еврокубках

Украинские клубы 50-й раз сыграли на «ноль» в гостях в Лиге чемпионов

01 августа 2024, 14:42 | Обновлено 01 августа 2024, 15:09
147
0
Динамо оформило «сухой» юбилей в еврокубках
ФК Динамо

Сухой матч «Динамо» с «Партизаном» (3:0) стал 50-м для украинских клубов на чужих полях в Лиге (Кубке) чемпионов. 31 раз играло на «ноль» в гостях «Динамо», 15 – «Шахтер», 2 – «Заря», по 1 – «Металлист» и «Таврия». В 29 случаях наши команды подписывали с хозяевами мировую со счетом 0:0, а в 21-м побеждали всухую.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные гостевые сухие матчи украинских клубов в Лиге (Кубке) чемпионов

СМ

Дата

Стадия

Клуб

Соперник

Счет

1-й

26.11.1969

1/8

Динамо

Фиорентина

0:0

10-й

15.09.1982

1/16

Динамо

Грассхоппер

1:0

20-й

22.08.2000

КР3

Шахтер

Славия

2:0

30-й

30.09.2008

ГТ

Динамо

Фенербахче

0:0

40-й

17.09.2014

ГТ

Шахтер

Атлетик

0:0

50-й

31.07.2024

КР2

Динамо

Партизан

3:0

ГТ - групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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