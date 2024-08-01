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  4. Александр Зверев – Лоренцо Музетти. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Теннис
01 августа 2024, 15:03 |
430
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Александр Зверев – Лоренцо Музетти. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на Олимпиаде в Париже

01 августа 2024, 15:03 |
430
0
Александр Зверев – Лоренцо Музетти. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Лоренцо Музетти

1 августа чемпион Токио-2020 Александр Зверев (№4 ATP) продолжит выступления на Олимпийских играх в Париже.

В матче 1/4 финала немец сразится с Лоренцо Музетти из Италии (№16 ATP). Встреча состоится после завершения матча Мухова / Носкова – Се Шувэй / Цао Цзяи. Ориентировочное время начала поединка – 15:20 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 2-я встреча теннисистов, первую выиграл Зверев.

В следующем раунде победитель матча сыграет с Новаком Джоковичем (№2 ATP) или Стефаносом Циципасом (№11 ATP).

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Александр Зверев Лоренцо Музетти Олимпийские игры 2024 смотреть онлайн теннис на Олимпиаде
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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