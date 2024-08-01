Александр Зверев – Лоренцо Музетти. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на Олимпиаде в Париже
1 августа чемпион Токио-2020 Александр Зверев (№4 ATP) продолжит выступления на Олимпийских играх в Париже.
В матче 1/4 финала немец сразится с Лоренцо Музетти из Италии (№16 ATP). Встреча состоится после завершения матча Мухова / Носкова – Се Шувэй / Цао Цзяи. Ориентировочное время начала поединка – 15:20 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет 2-я встреча теннисистов, первую выиграл Зверев.
В следующем раунде победитель матча сыграет с Новаком Джоковичем (№2 ATP) или Стефаносом Циципасом (№11 ATP).
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец занял 40-е место в спортивной ходьбе
Команда украинца хочет получить за бой 200 миллионов евро