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Италия
01 августа 2024, 15:02 | Обновлено 01 августа 2024, 15:06
631
0

В ожидании Довбика. Рома презентовала новую выездную форму

«Волки» будут играть в белом

01 августа 2024, 15:02 | Обновлено 01 августа 2024, 15:06
631
0
В ожидании Довбика. Рома презентовала новую выездную форму
ФК Рома

«Рома» вместе со своим техническим спонсором, немецким брендом «Adidas», презентовала выездной комплект формы на сезон 2023/2024. Он выполнен в бело-оранжевом цвете со вставками красного.

Напомним, «Рома» находится в шаге от подписания форварда «Жироны» и сборной Украины Артема Довбика. Игрок уже прилетел в Рим для подписания контракта с клубом.

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Рома Рим игровая форма фото Adidas
Олег Дидух Источник: ФК Рома
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