В ожидании Довбика. Рома презентовала новую выездную форму

«Рома» вместе со своим техническим спонсором, немецким брендом «Adidas», презентовала выездной комплект формы на сезон 2023/2024. Он выполнен в бело-оранжевом цвете со вставками красного.

Напомним, «Рома» находится в шаге от подписания форварда «Жироны» и сборной Украины Артема Довбика. Игрок уже прилетел в Рим для подписания контракта с клубом.