Италия01 августа 2024, 15:02 | Обновлено 01 августа 2024, 15:06
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В ожидании Довбика. Рома презентовала новую выездную форму
«Волки» будут играть в белом
01 августа 2024, 15:02 | Обновлено 01 августа 2024, 15:06
631
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«Рома» вместе со своим техническим спонсором, немецким брендом «Adidas», презентовала выездной комплект формы на сезон 2023/2024. Он выполнен в бело-оранжевом цвете со вставками красного.
Напомним, «Рома» находится в шаге от подписания форварда «Жироны» и сборной Украины Артема Довбика. Игрок уже прилетел в Рим для подписания контракта с клубом.
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