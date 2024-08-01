Томми Пол – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

1 августа второй сеяный Карлос Алькарас продолжит выступления на Олимпийских играх в Париже.

В матче 1/4 финала испанец сразится с Томми Полом из США (№13 ATP). Встреча состоится после завершения матча Свёнтек – Чжен. Ориентировочное время начала поединка – 15:20 по Киеву.

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Это будет 6-я встреча теннисистов, Карлос выиграл три поединка.

В следующем раунде победитель матча сыграет с Каспером Руудом (№9 ATP) или Феликсом Оже-Альяссимом (№19 ATP).

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