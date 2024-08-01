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  4. Томми Пол – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Теннис
01 августа 2024, 15:12 |
447
0

Томми Пол – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на Олимпиаде в Париже

01 августа 2024, 15:12 |
447
0
Томми Пол – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

1 августа второй сеяный Карлос Алькарас продолжит выступления на Олимпийских играх в Париже.

В матче 1/4 финала испанец сразится с Томми Полом из США (№13 ATP). Встреча состоится после завершения матча Свёнтек – Чжен. Ориентировочное время начала поединка – 15:20 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 6-я встреча теннисистов, Карлос выиграл три поединка.

В следующем раунде победитель матча сыграет с Каспером Руудом (№9 ATP) или Феликсом Оже-Альяссимом (№19 ATP).

📺 Видеотрансляция
Суспильне спорт. Плеер 1

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Томми Пол Карлос Алькарас (теннисист) Олимпийские игры 2024 смотреть онлайн теннис на Олимпиаде
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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