Теннис01 августа 2024, 15:12 |
447
0
Томми Пол – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на Олимпиаде в Париже
01 августа 2024, 15:12 |
447
0
1 августа второй сеяный Карлос Алькарас продолжит выступления на Олимпийских играх в Париже.
В матче 1/4 финала испанец сразится с Томми Полом из США (№13 ATP). Встреча состоится после завершения матча Свёнтек – Чжен. Ориентировочное время начала поединка – 15:20 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет 6-я встреча теннисистов, Карлос выиграл три поединка.
В следующем раунде победитель матча сыграет с Каспером Руудом (№9 ATP) или Феликсом Оже-Альяссимом (№19 ATP).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 01 августа 2024, 00:02 12
Тайсон поделился видеороликом с пробежки
Футбол | 01 августа 2024, 00:57 9
Футболист Динамо в матче с Партизаном получил очень серьезное повреждение
Олимпийские игры | 01.08.2024, 13:48
Футбол | 01.08.2024, 13:25
Футбол | 31.07.2024, 22:20
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
01.08.2024, 08:31 8
31.07.2024, 06:05 3
30.07.2024, 21:10 7
Футбол
31.07.2024, 04:40 10
31.07.2024, 08:45
31.07.2024, 16:11 6
30.07.2024, 19:22 46