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Лига чемпионов
01 августа 2024, 14:03 | Обновлено 01 августа 2024, 14:44
570
1

Динамо впервые за два года сыграло на «ноль» в еврокубках

«Рекордная» серия киевлян с пропущенными голами составила 14 игр

01 августа 2024, 14:03 | Обновлено 01 августа 2024, 14:44
570
1
Динамо впервые за два года сыграло на «ноль» в еврокубках
ФК Динамо

«Динамо», разгромив всухую «Партизан», прервало свою «рекордную» серию с пропущенными голами в еврокубках, которая составила 14 матчей. Последний раз бело-синие играли на «ноль» 3 августа 2022 года, когда в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов они дома взяли верх над австрийским «Штурмом» – 1:0.

К слову, киевляне завершили и две затянувшиеся гостевые серии с пропущенными мячами: общую – из 12 игр и в Лиге чемпионов – из 14. До поединка с «Партизаном» последний сухой матч на выезде динамовцы провели 25 февраля 2021 года – 1:0 с «Брюгге» в 1/16 финала Лиги Европы, а в Лиге чемпионов – 23 ноября 2016-го – 0:0 с «Наполи» в групповом раунде.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные серии с пропущенными мячами украинских клубов в еврокубках

Серия

Клуб

Началась

Завершилась

Дата

Соперник

Счет

Дата

Соперник

Счет

26

Шахтер

23.02.2017

Сельта (д)

0:2

05.08.2020

Вольфсбург (д)

3:0

17

Шахтер

19.10.2021

Реал (д)

0:5

07.11.2023

Барселона (д)

1:0

14

Динамо

09.08.2022

Штурм (г)

2:1

31.07.2024

Партизан (г)

3:0

13

Динамо

11.08.1999

Ольборг (г)

2:1

22.03.2000

Бавария (д)

2:0

11

Динамо

19.09.2007

Рома (г)

0:2

30.09.2008

Фенербахче (г)

0:0

10

Динамо

18.10.2000

Андерлехт (г)

2:4

30.10.2001

Боавишта (д)

1:0

9

Динамо

12.01.1966

Селтик (г)

0:3

26.11.1969

Фиорентина (г)

0:0

9

Шахтер

13.08.1998

Цюрих (г)

0:4

22.08.2000

Славия (г)

2:0

9

Заря

20.08.2015

Легия (д)

0:1

28.09.2017

Атлетик (г)

1:0

9*

Ворскла

08.11.2018

Карабах (д)

0:1

Самые продолжительные гостевые серии с пропущенными мячами украинских клубов в еврокубках

Серия

Клуб

Началась

Завершилась

Дата

Соперник

Счет

Дата

Соперник

Счет

16

Динамо

11.08.1999

Ольборг

2:1

14.08.2002

Левски

1:0

15

Шахтер

26.09.2017

Манчестер Сити

0:2

09.12.2020

Интер

0:0

12

Динамо

18.03.2021

Вильярреал

0:2

31.07.2024

Партизан

3:0

12*

Шахтер

15.09.2021

Шериф

0:2

10

Шахтер

29.09.1976

Динамо Берлин

1:1

24.08.1995

Линфилд

1:0

10

Шахтер

24.10.2007

Милан

1:4

06.08.2009

Тимишоара

0:0

Самые продолжительные гостевые серии с пропущенными мячами украинских клубов в Лиге чемпионов

Серия

Клуб

Началась

Завершилась

Дата

Соперник

Счет

Дата

Соперник

Счет

16

Динамо

11.08.1999

Ольборг

2:1

14.08.2002

Левски

1:0

16

Шахтер

15.09.2015

Реал

0:4

09.12.2020

Интер

3:0

14

Динамо

02.08.2017

Янг Бойз

0:2

31.07.2024

Партизан

3:0

11

Шахтер

27.08.2003

Локомотив М

1:3

31.07.2007

Пюник

2:0

8

Динамо

19.10.2004

Реал

0:1

15.08.2007

Сараево

1:0

8*

Шахтер

15.09.2021

Шериф

0:2

* серия не закончена.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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naverland
Надеюсь это будет переворотом после 10 летнего провала.
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