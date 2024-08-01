Динамо впервые за два года сыграло на «ноль» в еврокубках

«Динамо», разгромив всухую «Партизан», прервало свою «рекордную» серию с пропущенными голами в еврокубках, которая составила 14 матчей. Последний раз бело-синие играли на «ноль» 3 августа 2022 года, когда в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов они дома взяли верх над австрийским «Штурмом» – 1:0.

К слову, киевляне завершили и две затянувшиеся гостевые серии с пропущенными мячами: общую – из 12 игр и в Лиге чемпионов – из 14. До поединка с «Партизаном» последний сухой матч на выезде динамовцы провели 25 февраля 2021 года – 1:0 с «Брюгге» в 1/16 финала Лиги Европы, а в Лиге чемпионов – 23 ноября 2016-го – 0:0 с «Наполи» в групповом раунде.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные серии с пропущенными мячами украинских клубов в еврокубках

Серия Клуб Началась Завершилась Дата Соперник Счет Дата Соперник Счет 26 Шахтер 23.02.2017 Сельта (д) 0:2 05.08.2020 Вольфсбург (д) 3:0 17 Шахтер 19.10.2021 Реал (д) 0:5 07.11.2023 Барселона (д) 1:0 14 Динамо 09.08.2022 Штурм (г) 2:1 31.07.2024 Партизан (г) 3:0 13 Динамо 11.08.1999 Ольборг (г) 2:1 22.03.2000 Бавария (д) 2:0 11 Динамо 19.09.2007 Рома (г) 0:2 30.09.2008 Фенербахче (г) 0:0 10 Динамо 18.10.2000 Андерлехт (г) 2:4 30.10.2001 Боавишта (д) 1:0 9 Динамо 12.01.1966 Селтик (г) 0:3 26.11.1969 Фиорентина (г) 0:0 9 Шахтер 13.08.1998 Цюрих (г) 0:4 22.08.2000 Славия (г) 2:0 9 Заря 20.08.2015 Легия (д) 0:1 28.09.2017 Атлетик (г) 1:0 9* Ворскла 08.11.2018 Карабах (д) 0:1

Самые продолжительные гостевые серии с пропущенными мячами украинских клубов в еврокубках

Серия Клуб Началась Завершилась Дата Соперник Счет Дата Соперник Счет 16 Динамо 11.08.1999 Ольборг 2:1 14.08.2002 Левски 1:0 15 Шахтер 26.09.2017 Манчестер Сити 0:2 09.12.2020 Интер 0:0 12 Динамо 18.03.2021 Вильярреал 0:2 31.07.2024 Партизан 3:0 12* Шахтер 15.09.2021 Шериф 0:2 10 Шахтер 29.09.1976 Динамо Берлин 1:1 24.08.1995 Линфилд 1:0 10 Шахтер 24.10.2007 Милан 1:4 06.08.2009 Тимишоара 0:0

Самые продолжительные гостевые серии с пропущенными мячами украинских клубов в Лиге чемпионов

Серия Клуб Началась Завершилась Дата Соперник Счет Дата Соперник Счет 16 Динамо 11.08.1999 Ольборг 2:1 14.08.2002 Левски 1:0 16 Шахтер 15.09.2015 Реал 0:4 09.12.2020 Интер 3:0 14 Динамо 02.08.2017 Янг Бойз 0:2 31.07.2024 Партизан 3:0 11 Шахтер 27.08.2003 Локомотив М 1:3 31.07.2007 Пюник 2:0 8 Динамо 19.10.2004 Реал 0:1 15.08.2007 Сараево 1:0 8* Шахтер 15.09.2021 Шериф 0:2

* серия не закончена.