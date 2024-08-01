Динамо впервые за два года сыграло на «ноль» в еврокубках
«Рекордная» серия киевлян с пропущенными голами составила 14 игр
«Динамо», разгромив всухую «Партизан», прервало свою «рекордную» серию с пропущенными голами в еврокубках, которая составила 14 матчей. Последний раз бело-синие играли на «ноль» 3 августа 2022 года, когда в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов они дома взяли верх над австрийским «Штурмом» – 1:0.
К слову, киевляне завершили и две затянувшиеся гостевые серии с пропущенными мячами: общую – из 12 игр и в Лиге чемпионов – из 14. До поединка с «Партизаном» последний сухой матч на выезде динамовцы провели 25 февраля 2021 года – 1:0 с «Брюгге» в 1/16 финала Лиги Европы, а в Лиге чемпионов – 23 ноября 2016-го – 0:0 с «Наполи» в групповом раунде.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные серии с пропущенными мячами украинских клубов в еврокубках
|
Серия
|
Клуб
|
Началась
|
|
|
Завершилась
|
|
|
|
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
26
|
Шахтер
|
23.02.2017
|
Сельта (д)
|
0:2
|
05.08.2020
|
Вольфсбург (д)
|
3:0
|
17
|
Шахтер
|
19.10.2021
|
Реал (д)
|
0:5
|
07.11.2023
|
Барселона (д)
|
1:0
|
14
|
Динамо
|
09.08.2022
|
Штурм (г)
|
2:1
|
31.07.2024
|
Партизан (г)
|
3:0
|
13
|
Динамо
|
11.08.1999
|
Ольборг (г)
|
2:1
|
22.03.2000
|
Бавария (д)
|
2:0
|
11
|
Динамо
|
19.09.2007
|
Рома (г)
|
0:2
|
30.09.2008
|
Фенербахче (г)
|
0:0
|
10
|
Динамо
|
18.10.2000
|
Андерлехт (г)
|
2:4
|
30.10.2001
|
Боавишта (д)
|
1:0
|
9
|
Динамо
|
12.01.1966
|
Селтик (г)
|
0:3
|
26.11.1969
|
Фиорентина (г)
|
0:0
|
9
|
Шахтер
|
13.08.1998
|
Цюрих (г)
|
0:4
|
22.08.2000
|
Славия (г)
|
2:0
|
9
|
Заря
|
20.08.2015
|
Легия (д)
|
0:1
|
28.09.2017
|
Атлетик (г)
|
1:0
|
9*
|
Ворскла
|
08.11.2018
|
Карабах (д)
|
0:1
|
|
|
Самые продолжительные гостевые серии с пропущенными мячами украинских клубов в еврокубках
|
Серия
|
Клуб
|
Началась
|
|
|
Завершилась
|
|
|
|
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
16
|
Динамо
|
11.08.1999
|
Ольборг
|
2:1
|
14.08.2002
|
Левски
|
1:0
|
15
|
Шахтер
|
26.09.2017
|
Манчестер Сити
|
0:2
|
09.12.2020
|
Интер
|
0:0
|
12
|
Динамо
|
18.03.2021
|
Вильярреал
|
0:2
|
31.07.2024
|
Партизан
|
3:0
|
12*
|
Шахтер
|
15.09.2021
|
Шериф
|
0:2
|
|
|
|
10
|
Шахтер
|
29.09.1976
|
Динамо Берлин
|
1:1
|
24.08.1995
|
Линфилд
|
1:0
|
10
|
Шахтер
|
24.10.2007
|
Милан
|
1:4
|
06.08.2009
|
Тимишоара
|
0:0
Самые продолжительные гостевые серии с пропущенными мячами украинских клубов в Лиге чемпионов
|
Серия
|
Клуб
|
Началась
|
|
|
Завершилась
|
|
|
|
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
16
|
Динамо
|
11.08.1999
|
Ольборг
|
2:1
|
14.08.2002
|
Левски
|
1:0
|
16
|
Шахтер
|
15.09.2015
|
Реал
|
0:4
|
09.12.2020
|
Интер
|
3:0
|
14
|
Динамо
|
02.08.2017
|
Янг Бойз
|
0:2
|
31.07.2024
|
Партизан
|
3:0
|
11
|
Шахтер
|
27.08.2003
|
Локомотив М
|
1:3
|
31.07.2007
|
Пюник
|
2:0
|
8
|
Динамо
|
19.10.2004
|
Реал
|
0:1
|
15.08.2007
|
Сараево
|
1:0
|
8*
|
Шахтер
|
15.09.2021
|
Шериф
|
0:2
|
|
|
* серия не закончена.
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