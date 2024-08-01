Динамо седьмой раз в истории разгромило соперника и дома, и в гостях
Лишь дважды киевляне добивались большего преимущества, чем в матчах с «Партизаном»
«Динамо» седьмой раз за время выступления в еврокубках сумело обыграть соперников с крупным счетом и дома, и в гостях. При этом разница мячей киевлян по сумме двух матчей с «Партизаном» составила «+7». С большим преимуществом динамовцы побеждали только «Колрейн» в 1/16 финала Кубка кубков-1965/66 и «Барри Таун» в предварительном раунде Лиги чемпионов-1998/99.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Наилучшая разница мячей Динамо по сумме двух матчей
|
Сезон
|
Ранг
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
|
РМ
|
1965/66
|
КК
|
1/16
|
Колрейн
|
6:1 (г)
|
4:0 (д)
|
+9 (10-1)
|
1998/99
|
ЛЧ
|
ПР
|
Барри Таун
|
8:0 (д)
|
2:1 (г)
|
+9 (10-1)
|
1985/86
|
КК
|
1/4
|
Рапид В
|
4:1 (г)
|
5:1 (д)
|
+7 (9-2)
|
2024/25
|
ЛЧ
|
КР2
|
Партизан
|
6:2 (д)
|
3:0 (г)
|
+7 (9-2)
|
2006/07
|
ЛЧ
|
КР2
|
Металургс
|
4:1 (г)
|
4:0 (д)
|
+7 (8-1)
|
2010/11
|
ЛЕ
|
1/16
|
Бешикташ
|
4:1 (г)
|
4:0 (д)
|
+7 (8-1)
|
1986/87
|
КЧ
|
1/4
|
Бешикташ
|
5:0 (г)
|
2:0 (д)
|
+7 (7-0)
|
1997/98
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Барселона
|
3:0 (д)
|
4:0 (г)
|
+7 (7-0)
|
2008/09
|
ЛЧ
|
КР3
|
Спартак М
|
4:1 (г)
|
4:1 (д)
|
+6 (8-2)
|
2016/17
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Бешикташ
|
1:1 (г)
|
6:0 (д)
|
+6 (7-1)
|
1976/77
|
КЧ
|
1/8
|
ПАОК
|
4:0 (д)
|
2:0 (г)
|
+6 (6-0)
|
1997/98
|
ЛЧ
|
ПР
|
Барри Таун
|
2:0 (д)
|
4:0 (г)
|
+6 (6-0)
КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; ПР - предварительный раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.
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