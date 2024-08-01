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Лига чемпионов
01 августа 2024, 13:58 | Обновлено 01 августа 2024, 14:02
199
0

Динамо седьмой раз в истории разгромило соперника и дома, и в гостях

Лишь дважды киевляне добивались большего преимущества, чем в матчах с «Партизаном»

01 августа 2024, 13:58 | Обновлено 01 августа 2024, 14:02
199
0
Динамо седьмой раз в истории разгромило соперника и дома, и в гостях
ФК Динамо

«Динамо» седьмой раз за время выступления в еврокубках сумело обыграть соперников с крупным счетом и дома, и в гостях. При этом разница мячей киевлян по сумме двух матчей с «Партизаном» составила «+7». С большим преимуществом динамовцы побеждали только «Колрейн» в 1/16 финала Кубка кубков-1965/66 и «Барри Таун» в предварительном раунде Лиги чемпионов-1998/99.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Наилучшая разница мячей Динамо по сумме двух матчей

Сезон

Ранг

Стадия

Соперник

Счет

РМ

1965/66

КК

1/16

Колрейн

6:1 (г)

4:0 (д)

+9 (10-1)

1998/99

ЛЧ

ПР

Барри Таун

8:0 (д)

2:1 (г)

+9 (10-1)

1985/86

КК

1/4

Рапид В

4:1 (г)

5:1 (д)

+7 (9-2)

2024/25

ЛЧ

КР2

Партизан

6:2 (д)

3:0 (г)

+7 (9-2)

2006/07

ЛЧ

КР2

Металургс

4:1 (г)

4:0 (д)

+7 (8-1)

2010/11

ЛЕ

1/16

Бешикташ

4:1 (г)

4:0 (д)

+7 (8-1)

1986/87

КЧ

1/4

Бешикташ

5:0 (г)

2:0 (д)

+7 (7-0)

1997/98

ЛЧ

ГТ

Барселона

3:0 (д)

4:0 (г)

+7 (7-0)

2008/09

ЛЧ

КР3

Спартак М

4:1 (г)

4:1 (д)

+6 (8-2)

2016/17

ЛЧ

ГТ

Бешикташ

1:1 (г)

6:0 (д)

+6 (7-1)

1976/77

КЧ

1/8

ПАОК

4:0 (д)

2:0 (г)

+6 (6-0)

1997/98

ЛЧ

ПР

Барри Таун

2:0 (д)

4:0 (г)

+6 (6-0)

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; ПР - предварительный раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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