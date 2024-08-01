Динамо седьмой раз в истории разгромило соперника и дома, и в гостях

«Динамо» седьмой раз за время выступления в еврокубках сумело обыграть соперников с крупным счетом и дома, и в гостях. При этом разница мячей киевлян по сумме двух матчей с «Партизаном» составила «+7». С большим преимуществом динамовцы побеждали только «Колрейн» в 1/16 финала Кубка кубков-1965/66 и «Барри Таун» в предварительном раунде Лиги чемпионов-1998/99.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Наилучшая разница мячей Динамо по сумме двух матчей

Сезон Ранг Стадия Соперник Счет РМ 1965/66 КК 1/16 Колрейн 6:1 (г) 4:0 (д) +9 (10-1) 1998/99 ЛЧ ПР Барри Таун 8:0 (д) 2:1 (г) +9 (10-1) 1985/86 КК 1/4 Рапид В 4:1 (г) 5:1 (д) +7 (9-2) 2024/25 ЛЧ КР2 Партизан 6:2 (д) 3:0 (г) +7 (9-2) 2006/07 ЛЧ КР2 Металургс 4:1 (г) 4:0 (д) +7 (8-1) 2010/11 ЛЕ 1/16 Бешикташ 4:1 (г) 4:0 (д) +7 (8-1) 1986/87 КЧ 1/4 Бешикташ 5:0 (г) 2:0 (д) +7 (7-0) 1997/98 ЛЧ ГТ Барселона 3:0 (д) 4:0 (г) +7 (7-0) 2008/09 ЛЧ КР3 Спартак М 4:1 (г) 4:1 (д) +6 (8-2) 2016/17 ЛЧ ГТ Бешикташ 1:1 (г) 6:0 (д) +6 (7-1) 1976/77 КЧ 1/8 ПАОК 4:0 (д) 2:0 (г) +6 (6-0) 1997/98 ЛЧ ПР Барри Таун 2:0 (д) 4:0 (г) +6 (6-0)

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; ПР - предварительный раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.