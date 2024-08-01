В матче с «Партизаном» (3:0) «Динамо» пробило 50-й пенальти в еврокубках. Исполнил его Владислав Ванат, который одновременно стал автором юбилейного 40-го гола киевлян с «точки». 26 мячей (из 33-х ударов) динамовцы забили с 11-метровой отметки в Лиге (Кубке) чемпионов, 10 (из 13) – в Лиге Европы (Кубке УЕФА) и 4 (из 4-х) – в Кубке кубков.

Список лучших бомбардиров-пенальтистов «Динамо» возглавляют Сергей Ребров – 5 голов, Леонид Буряк, Виктор Леоненко и Олег Гусев – по 3.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы Динамо с пенальти в еврокубках

Гол Дата Ранг Стадия Автор гола Соперник Счет 1-й 25.10.1972 КЧ 1/8 Владимир МУНТЯН Гурник 2:0 (д) 10-й 16.09.1987 КЧ 1/16 Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО Рейнджерс 1:0 (д) 20-й 27.10.1999 ЛЧ ГТ1 Сергей РЕБРОВ Марибор 2:1 (г) 30-й 29.08.2013 ЛЕ КР4 Браун ИДЕЙЕ Актобе 5:1 (д) 40-й 31.07.2024 ЛЧ КР2 Владислав ВАНАТ Партизан 3:0 (г)

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; ГТ1 - первый групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.