Динамо пробило 50-й пенальти в еврокубках
Владислав Ванат стал автором 40-го гола киевлян с «точки»
В матче с «Партизаном» (3:0) «Динамо» пробило 50-й пенальти в еврокубках. Исполнил его Владислав Ванат, который одновременно стал автором юбилейного 40-го гола киевлян с «точки». 26 мячей (из 33-х ударов) динамовцы забили с 11-метровой отметки в Лиге (Кубке) чемпионов, 10 (из 13) – в Лиге Европы (Кубке УЕФА) и 4 (из 4-х) – в Кубке кубков.
Список лучших бомбардиров-пенальтистов «Динамо» возглавляют Сергей Ребров – 5 голов, Леонид Буряк, Виктор Леоненко и Олег Гусев – по 3.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные голы Динамо с пенальти в еврокубках
|
Гол
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Автор гола
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
25.10.1972
|
КЧ
|
1/8
|
Владимир МУНТЯН
|
Гурник
|
2:0 (д)
|
10-й
|
16.09.1987
|
КЧ
|
1/16
|
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО
|
Рейнджерс
|
1:0 (д)
|
20-й
|
27.10.1999
|
ЛЧ
|
ГТ1
|
Сергей РЕБРОВ
|
Марибор
|
2:1 (г)
|
30-й
|
29.08.2013
|
ЛЕ
|
КР4
|
Браун ИДЕЙЕ
|
Актобе
|
5:1 (д)
|
40-й
|
31.07.2024
|
ЛЧ
|
КР2
|
Владислав ВАНАТ
|
Партизан
|
3:0 (г)
КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; ГТ1 - первый групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.
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