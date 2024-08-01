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Лига чемпионов
01 августа 2024, 13:41 | Обновлено 01 августа 2024, 14:02
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Динамо пробило 50-й пенальти в еврокубках

Владислав Ванат стал автором 40-го гола киевлян с «точки»

01 августа 2024, 13:41 | Обновлено 01 августа 2024, 14:02
200
0
Динамо пробило 50-й пенальти в еврокубках
ФК Динамо. Владислав Ванат

В матче с «Партизаном» (3:0) «Динамо» пробило 50-й пенальти в еврокубках. Исполнил его Владислав Ванат, который одновременно стал автором юбилейного 40-го гола киевлян с «точки». 26 мячей (из 33-х ударов) динамовцы забили с 11-метровой отметки в Лиге (Кубке) чемпионов, 10 (из 13) – в Лиге Европы (Кубке УЕФА) и 4 (из 4-х) – в Кубке кубков.

Список лучших бомбардиров-пенальтистов «Динамо» возглавляют Сергей Ребров – 5 голов, Леонид Буряк, Виктор Леоненко и Олег Гусев – по 3.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы Динамо с пенальти в еврокубках

Гол

Дата

Ранг

Стадия

Автор гола

Соперник

Счет

1-й

25.10.1972

КЧ

1/8

Владимир МУНТЯН

Гурник

2:0 (д)

10-й

16.09.1987

КЧ

1/16

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

Рейнджерс

1:0 (д)

20-й

27.10.1999

ЛЧ

ГТ1

Сергей РЕБРОВ

Марибор

2:1 (г)

30-й

29.08.2013

ЛЕ

КР4

Браун ИДЕЙЕ

Актобе

5:1 (д)

40-й

31.07.2024

ЛЧ

КР2

Владислав ВАНАТ

Партизан

3:0 (г)

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; ГТ1 - первый групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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