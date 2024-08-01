Ярмоленко отпраздновал голевой юбилей в еврокубках
Вингер забил 20-й мяч в еврокубках в динамовских рядах
В матче с «Партизаном» (3:0) Андрей Ярмоленко забил 20-й мяч за «Динамо» в еврокубках. Он стал 6-м игроком бело-синих, достигшим этого рубежа. 12 раз Андрей отличился в Лиге Европы и 8 - в Лиге чемпионов. Между тем Ярмоленко провел 84-й матч в динамовских рядах на международной арене (ЛЧ - 38, ЛЕ – 44, ЛК - 2) и, обойдя Сергея Сидорчука, вышел на четвертое место в списке гвардейцев киевлян в еврокубковых турнирах.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Лучшие бомбардиры Динамо в еврокубках (1965-31.07.2024)
|
|
Игрок
|
Всего
|
ЛЧ
|
ЛЕ
|
КК
|
СК
|
1.
|
Сергей РЕБРОВ
|
31
|
31
|
-
|
-
|
-
|
2.
|
Олег БЛОХИН
|
26
|
11
|
2
|
10
|
3
|
3.
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
25
|
22
|
3
|
-
|
-
|
4.
|
Максим ШАЦКИХ
|
23
|
23
|
-
|
-
|
-
|
5.
|
Олег ГУСЕВ
|
22
|
9
|
13
|
-
|
-
|
6.
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
20
|
8
|
12
|
-
|
-
|
7.
|
Артем МИЛЕВСКИЙ
|
16
|
9
|
7
|
-
|
-
|
8.
|
Леонид БУРЯК
|
14
|
9
|
4
|
1
|
-
|
|
Виталий БУЯЛЬСКИЙ
|
14
|
6
|
8
|
-
|
-
|
10.
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
13
|
4
|
9
|
-
|
-
ЛЧ - Лига (Кубок) чемпионов; ЛЕ - Лига Европы (Кубок УЕФА); КК - Кубок кубков; СК - Суперкубок УЕФА.
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