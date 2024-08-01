Ярмоленко отпраздновал голевой юбилей в еврокубках

В матче с «Партизаном» (3:0) Андрей Ярмоленко забил 20-й мяч за «Динамо» в еврокубках. Он стал 6-м игроком бело-синих, достигшим этого рубежа. 12 раз Андрей отличился в Лиге Европы и 8 - в Лиге чемпионов. Между тем Ярмоленко провел 84-й матч в динамовских рядах на международной арене (ЛЧ - 38, ЛЕ – 44, ЛК - 2) и, обойдя Сергея Сидорчука, вышел на четвертое место в списке гвардейцев киевлян в еврокубковых турнирах.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие бомбардиры Динамо в еврокубках (1965-31.07.2024)

Игрок Всего ЛЧ ЛЕ КК СК 1. Сергей РЕБРОВ 31 31 - - - 2. Олег БЛОХИН 26 11 2 10 3 3. Андрей ШЕВЧЕНКО 25 22 3 - - 4. Максим ШАЦКИХ 23 23 - - - 5. Олег ГУСЕВ 22 9 13 - - 6. Андрей ЯРМОЛЕНКО 20 8 12 - - 7. Артем МИЛЕВСКИЙ 16 9 7 - - 8. Леонид БУРЯК 14 9 4 1 - Виталий БУЯЛЬСКИЙ 14 6 8 - - 10. Виктор ЦЫГАНКОВ 13 4 9 - -

ЛЧ - Лига (Кубок) чемпионов; ЛЕ - Лига Европы (Кубок УЕФА); КК - Кубок кубков; СК - Суперкубок УЕФА.