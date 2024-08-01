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Лига чемпионов
01 августа 2024, 13:00 | Обновлено 01 августа 2024, 13:04
1052
0

Ярмоленко отпраздновал голевой юбилей в еврокубках

Вингер забил 20-й мяч в еврокубках в динамовских рядах

01 августа 2024, 13:00 | Обновлено 01 августа 2024, 13:04
1052
0
Ярмоленко отпраздновал голевой юбилей в еврокубках
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

В матче с «Партизаном» (3:0) Андрей Ярмоленко забил 20-й мяч за «Динамо» в еврокубках. Он стал 6-м игроком бело-синих, достигшим этого рубежа. 12 раз Андрей отличился в Лиге Европы и 8 - в Лиге чемпионов. Между тем Ярмоленко провел 84-й матч в динамовских рядах на международной арене (ЛЧ - 38, ЛЕ – 44, ЛК - 2) и, обойдя Сергея Сидорчука, вышел на четвертое место в списке гвардейцев киевлян в еврокубковых турнирах.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие бомбардиры Динамо в еврокубках (1965-31.07.2024)

Игрок

Всего

ЛЧ

ЛЕ

КК

СК

1.

Сергей РЕБРОВ

31

31

-

-

-

2.

Олег БЛОХИН

26

11

2

10

3

3.

Андрей ШЕВЧЕНКО

25

22

3

-

-

4.

Максим ШАЦКИХ

23

23

-

-

-

5.

Олег ГУСЕВ

22

9

13

-

-

6.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

20

8

12

-

-

7.

Артем МИЛЕВСКИЙ

16

9

7

-

-

8.

Леонид БУРЯК

14

9

4

1

-

Виталий БУЯЛЬСКИЙ

14

6

8

-

-

10.

Виктор ЦЫГАНКОВ

13

4

9

-

-

ЛЧ - Лига (Кубок) чемпионов; ЛЕ - Лига Европы (Кубок УЕФА); КК - Кубок кубков; СК - Суперкубок УЕФА.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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