Бывший форвард Интера вернулся в клуб спустя почти 30 лет

Бывший форвард миланского «Интера» Бенито Карбоне вернулся в клуб после почти 30-летнего перерыва.

52-летний Карбоне вошел в тренерский штаб молодежной системы «нерадзурри» в должности главного тренера команды U-18. С ноября прошлого года он был безработным после того, как в составе тренерского штаба Джанни Де Бьязи ушел из сборной Азербайджана.

Как игрок, Бенито Карбоне выступал за «Интер» в сезоне 1995/96. Всего в составе «нерадзурри» форвард сыграл 32 матча, в которых забил два гола. Карьеру игрока он завершил в 2010 году в составе «Павии», в которой сразу же начал тренерскую карьеру.