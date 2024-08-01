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Италия
01 августа 2024, 12:59 | Обновлено 01 августа 2024, 13:05
828
0

Бывший форвард Интера вернулся в клуб спустя почти 30 лет

Бенито Карбоне стал тренером юниорской команды «нерадзурри»

01 августа 2024, 12:59 | Обновлено 01 августа 2024, 13:05
828
0
Бывший форвард Интера вернулся в клуб спустя почти 30 лет
Getty Images/Global Images Ukraine. Бенито Карбоне

Бывший форвард миланского «Интера» Бенито Карбоне вернулся в клуб после почти 30-летнего перерыва.

52-летний Карбоне вошел в тренерский штаб молодежной системы «нерадзурри» в должности главного тренера команды U-18. С ноября прошлого года он был безработным после того, как в составе тренерского штаба Джанни Де Бьязи ушел из сборной Азербайджана.

Как игрок, Бенито Карбоне выступал за «Интер» в сезоне 1995/96. Всего в составе «нерадзурри» форвард сыграл 32 матча, в которых забил два гола. Карьеру игрока он завершил в 2010 году в составе «Павии», в которой сразу же начал тренерскую карьеру.

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