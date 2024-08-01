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Теннис
01 августа 2024, 12:56 | Обновлено 01 августа 2024, 13:09
236
0

Ига Свёнтек – Чжэн Циньвень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала на Олимпиаде в Париже

01 августа 2024, 12:56 | Обновлено 01 августа 2024, 13:09
236
0
Ига Свёнтек – Чжэн Циньвень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

1 августа первая ракетка мира Ига Свёнтек продолжит выступления на Олимпийских играх в Париже.

В матче 1/2 финала полька сразится с Чжэн Циньвень из Китая (№7 WTA). Время начала поединка – 13:10 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 6-я встреча теннисисток, полька не проигрывала.

В финальном раунде победительница матча сыграет с Анной-Каролиной Шмидловой (№67 WTA) или Донной Векич (№21 WTA).

📺 Видеотрансляция
Суспильне спорт. Плеер 1

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Олимпийские игры 2024 смотреть онлайн теннис на Олимпиаде Ига Свёнтек Чжэн Циньвень
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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