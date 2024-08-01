Ига Свёнтек – Чжэн Циньвень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

1 августа первая ракетка мира Ига Свёнтек продолжит выступления на Олимпийских играх в Париже.

В матче 1/2 финала полька сразится с Чжэн Циньвень из Китая (№7 WTA). Время начала поединка – 13:10 по Киеву.

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Это будет 6-я встреча теннисисток, полька не проигрывала.

В финальном раунде победительница матча сыграет с Анной-Каролиной Шмидловой (№67 WTA) или Донной Векич (№21 WTA).

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