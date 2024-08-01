Теннис01 августа 2024, 12:56 | Обновлено 01 августа 2024, 13:09
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Ига Свёнтек – Чжэн Циньвень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала на Олимпиаде в Париже
01 августа 2024, 12:56 | Обновлено 01 августа 2024, 13:09
236
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1 августа первая ракетка мира Ига Свёнтек продолжит выступления на Олимпийских играх в Париже.
В матче 1/2 финала полька сразится с Чжэн Циньвень из Китая (№7 WTA). Время начала поединка – 13:10 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет 6-я встреча теннисисток, полька не проигрывала.
В финальном раунде победительница матча сыграет с Анной-Каролиной Шмидловой (№67 WTA) или Донной Векич (№21 WTA).
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