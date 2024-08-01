Динамо нанесло юбилейный разгром в Лиге чемпионов

Крупная победа динамовцев в гостях у «Партизана» (3:0) стала 40-й для украинских клубов в Лиге (Кубке) чемпионов. 22 разгрома соперникам нанесло «Динамо», 17 – «Шахтер» и 1 – «Днепр». 28 раз наши команды выигрывали с преимуществом в три и более мяча на своем поле и 12 - в гостях. Самую крупную победу дома отпраздновало «Динамо» в предварительном раунде ЛЧ-1998/99 8:0 с «Барри Тауном», а на выезде – «Шахтер» в групповом турнире ЛЧ-2014/15 - 7:0 с БАТЭ.

К слову, крупный выигрыш у «Партизана» стал 10-м для динамовцев под руководством Александра Шовковского (ЧУ – 8, ЕК – 2), проводившего 30-й матч во главе бело-синих (ЧУ – 28, ЕК – 2).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные крупные победы украинских клубов в Лиге (Кубке) чемпионов

КП Дата Стадия Клуб Соперник Счет 1-я 22.10.1975 1/8 Динамо Акранес 3:0 (д) 10-я 05.11.1997 ГТ Динамо Барселона 4:0 (г) 20-я 26.07.2006 КР2 Шахтер Металургс 4:1 (г) 30-я 20.11.2012 ГТ Шахтер Норшелланн 5:2 (г) 40-я 31.07.2024 КР2 Динамо Партизан 3:0 (г)

ГТ - групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд.