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Лига чемпионов
01 августа 2024, 12:43 | Обновлено 01 августа 2024, 12:51
288
0

Динамо нанесло юбилейный разгром в Лиге чемпионов

Украинские клубы одержали 40-ю крупную победу в Лиге (Кубке) чемпионов

01 августа 2024, 12:43 | Обновлено 01 августа 2024, 12:51
288
0
Динамо нанесло юбилейный разгром в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Крупная победа динамовцев в гостях у «Партизана» (3:0) стала 40-й для украинских клубов в Лиге (Кубке) чемпионов. 22 разгрома соперникам нанесло «Динамо», 17 – «Шахтер» и 1 – «Днепр». 28 раз наши команды выигрывали с преимуществом в три и более мяча на своем поле и 12 - в гостях. Самую крупную победу дома отпраздновало «Динамо» в предварительном раунде ЛЧ-1998/99 8:0 с «Барри Тауном», а на выезде – «Шахтер» в групповом турнире ЛЧ-2014/15 - 7:0 с БАТЭ.

К слову, крупный выигрыш у «Партизана» стал 10-м для динамовцев под руководством Александра Шовковского (ЧУ – 8, ЕК – 2), проводившего 30-й матч во главе бело-синих (ЧУ – 28, ЕК – 2).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные крупные победы украинских клубов в Лиге (Кубке) чемпионов

КП

Дата

Стадия

Клуб

Соперник

Счет

1-я

22.10.1975

1/8

Динамо

Акранес

3:0 (д)

10-я

05.11.1997

ГТ

Динамо

Барселона

4:0 (г)

20-я

26.07.2006

КР2

Шахтер

Металургс

4:1 (г)

30-я

20.11.2012

ГТ

Шахтер

Норшелланн

5:2 (г)

40-я

31.07.2024

КР2

Динамо

Партизан

3:0 (г)

ГТ - групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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