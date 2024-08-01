Динамо нанесло юбилейный разгром в Лиге чемпионов
Украинские клубы одержали 40-ю крупную победу в Лиге (Кубке) чемпионов
Крупная победа динамовцев в гостях у «Партизана» (3:0) стала 40-й для украинских клубов в Лиге (Кубке) чемпионов. 22 разгрома соперникам нанесло «Динамо», 17 – «Шахтер» и 1 – «Днепр». 28 раз наши команды выигрывали с преимуществом в три и более мяча на своем поле и 12 - в гостях. Самую крупную победу дома отпраздновало «Динамо» в предварительном раунде ЛЧ-1998/99 8:0 с «Барри Тауном», а на выезде – «Шахтер» в групповом турнире ЛЧ-2014/15 - 7:0 с БАТЭ.
К слову, крупный выигрыш у «Партизана» стал 10-м для динамовцев под руководством Александра Шовковского (ЧУ – 8, ЕК – 2), проводившего 30-й матч во главе бело-синих (ЧУ – 28, ЕК – 2).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные крупные победы украинских клубов в Лиге (Кубке) чемпионов
|
КП
|
Дата
|
Стадия
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
1-я
|
22.10.1975
|
1/8
|
Динамо
|
Акранес
|
3:0 (д)
|
10-я
|
05.11.1997
|
ГТ
|
Динамо
|
Барселона
|
4:0 (г)
|
20-я
|
26.07.2006
|
КР2
|
Шахтер
|
Металургс
|
4:1 (г)
|
30-я
|
20.11.2012
|
ГТ
|
Шахтер
|
Норшелланн
|
5:2 (г)
|
40-я
|
31.07.2024
|
КР2
|
Динамо
|
Партизан
|
3:0 (г)
ГТ - групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд.
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