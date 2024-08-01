Бывший вратарь Интера стал тренером клубной юниорской команды

Бывший вратарь миланского «Интера» Самир Ханданович стал тренером клубной команды U-17.

После завершения карьеры игрока в 2023-м году Ханданович работал в «нерадзурри» в должности скаута по вратарям, а теперь получил должность в тренерском штабе молодежной системы.

Напомним, что Самир Ханданович входит в первую десятку по количеству сыгранных матчей за «Интер» в истории клуба. Всего в свитере «нерадзурри» словенский вратарь сыграл 455 встреч.