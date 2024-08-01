Италия01 августа 2024, 12:49 | Обновлено 01 августа 2024, 13:11
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Бывший вратарь Интера стал тренером клубной юниорской команды
Самир Ханданович будет работать с командой U-17
01 августа 2024, 12:49 | Обновлено 01 августа 2024, 13:11
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Бывший вратарь миланского «Интера» Самир Ханданович стал тренером клубной команды U-17.
После завершения карьеры игрока в 2023-м году Ханданович работал в «нерадзурри» в должности скаута по вратарям, а теперь получил должность в тренерском штабе молодежной системы.
Напомним, что Самир Ханданович входит в первую десятку по количеству сыгранных матчей за «Интер» в истории клуба. Всего в свитере «нерадзурри» словенский вратарь сыграл 455 встреч.
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