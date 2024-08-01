Легенда киевского Динамо оценил шансы на проход в Лигу Чемпионов

Легенда киевского «Динамо» Максим Шацких оценил шансы на выход киевлян в Лигу чемпионов.

«Перед такими играми, как в квалификации, кубковыми матчами, скажем так, шансы почти всегда равны: 50 на 50. Конечно, «Рейнджерс» сильнее «Партизана». И история у них куда славнее, но не лучше, чем у «Динамо».

Я смотрел несколько игр «Рейнджерс» и хочу сказать, что они уже не исповедуют чисто британский футбол с лонгболами и ставкой на силовую игру. Они умеют играть не только с позиции силы, то есть атлетизма, постоянной борьбы.

Особенно сложно будет в Глазго. Большой стадион, тысячи фанатов, но я не вижу в «Рейнджерс» ту команду, которую нереально обыграть по сумме двух матчей».

Матчи Q3 Лиги чемпионов пройдут 6/7 и 13 августа. Первый матч киевляне проведут на условно домашней арене в польском Люблине, а ответная игра пройдет в шотландском Глазго.

Ранее бывший нападающий киевского «Динамо» поделился впечатлениями от матча против «Партизана».