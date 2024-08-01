Экс-форвард Динамо высказал свое мнение о Пихаленке

Экс-форвард киевского «Динамо» Максим Шацких после победы над «Партизаном» (3:0) поделился своими впечатлениями о Пихаленке.

«Пихаленок – реальное усиление для «Динамо». Он очень умный и техничный игрок, я помню его ещё молодым, когда он играл за «Мариуполь». Пихаленку нужно показать себя на длинной дистанции.

Пока, по итогам двух игр, давать оценку его игре за «Динамо» рано. Думаю, об этом можно будет поговорить более предметно после первого круга в УПЛ, когда будет зимнее межсезонье».

Ранее бывший нападающий киевского «Динамо» поделился впечатлениями от матча против «Партизана».