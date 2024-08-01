Екс-форвард Динамо оценил перспективы Ваната

Бывший нападающий киевского «Динамо» Максим Шацких после победы над «Партизаном» (3:0) прокомментировал перспективы Ваната.

– Ванат не первый год в команде и регулярно забивает в УПЛ. Конечно, каждый тренер хочет иметь в составе мощного, крепкого и быстрого нападающего, который одинаково хорошо действует и в воздухе, и на земле, который бьёт одинаково сильно с обеих ног. Форварда, который чётко действует на острие атаки и замыкает все передачи с флангов, обладает хорошей индивидуальной техникой. Такой себе идеал, а Ванат… Владислав старается. Повторюсь, на уровне УПЛ, он свои голы забивает и моменты имеет практически в каждой игре. Посмотрим, как он в этом чемпионате сыграет.

У меня недавно спросили, дорос ли Ванат до уровня европейских клубов, не каких-то из второстепенных чемпионатов, а из первой пятёрки первенств Старого Света. Тогда я сказал, что не знаю. Но, откровенно говоря, пока Ванат не дорос до того, чтобы играть в хорошем европейском клубе из АПЛ, Серии А, Ла Лиги или Бундеслиги. Трудно ему будет раскрыться на таком уровне.

– Но ведь Ванат стал лучшим бомбардиром УПЛ прошлого сезона. Так это уровень нашего чемпионата сейчас такой низкий или Владислав всё же не совсем «деревянный»?

– У Ваната есть все задатки для того, чтобы вырасти в качественного форварда. У него неплохая скорость, мышление, он правильно предлагает себя партнёрам во время игры. Однако ему не хватает физики сейчас, мышц. Сейчас он берет другими своими хорошими качествами. Посмотрим, что из него будет дальше. Сейчас, повторюсь, он не готов к игре в Европе, если говорить о топовых чемпионатах, но всё может измениться за сезон-другой.

Ранее бывший нападающий киевского «Динамо» поделился впечатлениями от матча против «Партизана».