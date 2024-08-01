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Украина. Премьер лига
01 августа 2024, 16:37 | Обновлено 01 августа 2024, 16:40
1063
0

Легендарный игрок Динамо оценил тяжесть потери Дячука

Максим Шацких подтвердил, что киевлянам придется нелегко без защитника

01 августа 2024, 16:37 | Обновлено 01 августа 2024, 16:40
1063
0
Легендарный игрок Динамо оценил тяжесть потери Дячука
ФК Динамо. Максим Шацких

Экс-форвард киевского «Динамо» Максим Шацких после победы над «Партизаном» (3:0) поделился своим впечатлением от травмы Максима Дячука.

«Это был игровой момент. Просто Дячук чуть не залез на Салданью верхом. У него было желание выиграть эпизод, борьбу на «втором этаже». Дячук сам по себе такой, если надо, то он и в подкат головой вперед полетит. Настоящий боец.

Скорее всего, Максим сломал ключицу. Он не смог сгруппироваться при падении. Видно было по нему, что ему очень больно. В такой игре, где практически всё было решено, получить такую травму очень неприятно.

Повреждение Дячука – реальная проблема для Шовковского. Потому что кто его заменит? Вышел Биловар, но при всем уважении, Кристиану будет очень сложно достойно заменить Максима».

Ранее Максим Шацких оценил шансы киевлян на проход в Лигу чемпионов.

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Алексей Тиньков Источник: Украинский футбол
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