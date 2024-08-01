Легендарный игрок Динамо оценил тяжесть потери Дячука

Экс-форвард киевского «Динамо» Максим Шацких после победы над «Партизаном» (3:0) поделился своим впечатлением от травмы Максима Дячука.

«Это был игровой момент. Просто Дячук чуть не залез на Салданью верхом. У него было желание выиграть эпизод, борьбу на «втором этаже». Дячук сам по себе такой, если надо, то он и в подкат головой вперед полетит. Настоящий боец.

Скорее всего, Максим сломал ключицу. Он не смог сгруппироваться при падении. Видно было по нему, что ему очень больно. В такой игре, где практически всё было решено, получить такую травму очень неприятно.

Повреждение Дячука – реальная проблема для Шовковского. Потому что кто его заменит? Вышел Биловар, но при всем уважении, Кристиану будет очень сложно достойно заменить Максима».

Ранее Максим Шацких оценил шансы киевлян на проход в Лигу чемпионов.