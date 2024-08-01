Максим ШАЦКИХ: «Меня больше удивил Партизан, чем Динамо»

Бывший нападающий киевского «Динамо» Максим Шацких поделился впечатлениями от победы над «Партизаном» (3:0).

– Меня больше удивило не «Динамо», а «Партизан». Думал, что увижу от сербов какую-то агрессию, желание победить, реваншироваться. Возможно, предполагал, что они будут играть ва-банк, потому что им уже нечего было терять, имея фору в минус четыре гола, но… Конечно, «Партизану» было тяжело и непривычно играть при пустых трибунах без своих безумных фанатов, но это все второстепенно, на самом деле.

Команда Александра Шовковского полностью переиграла «Партизан», потому что выбрала правильную тактику на игру, а именно оставила соперника фактически без мяча и с первой минуты начала гнуть свою линию, контролировать ход игры. Я бы даже сказал, что начали играть в квадрат. Разобрались с соперником уверенно, продемонстрировали мощную и вместе с тем спокойную игру. Все четко.

Классно «Динамо» выходило в атаку и, в конце концов, именно быстрые переходы от обороны к нападению и принесли свои плоды в виде трех голов, а могли забивать и больше. Ну, а от «Партизана» я вообще не увидел осмысленного футбола. У сербов можно выделить разве что Салданью. Все. Один он старался хоть что-то создать впереди и однажды даже попал в штангу ворот «Динамо».

– На ответный матч Шовковский выпустил почти тот же состав, что и в первой игре. Изменений было три: Пихаленок вместо Бражко, Дубинчак вместо Вивчаренко, а также Кабаева заменил в старте Волошин. То есть, к ротации главный тренер бело-синих решил не прибегать. Правильное решение?

– Давайте по порядку. Отсутствие Бражко, я так думаю, никак не связано с его желтой карточкой и вероятностью получить вторую и быть дисквалифицированным. Скорее всего, ставка была на контроль мяча, а для этого куда лучше было сделать ставку на связку Шапаренко - Пихаленок, на двух техничных исполнителей. Все же, Бражко больше разрушитель, чем креативный игрок.

Что касается появления на поле с первых минут Дубинчака вместо Вивчаренко, то это как раз ротация в чистом виде. Еще когда Луческу тренировал «Динамо», эти ребята играли по очереди. Владислав и Константин по классу, игровым качествам примерно одинаковы.

Следующим соперником подопечных Александра Шовковского станет шотландский «Рейнджерс» из Глазго.