Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Звездный новичок МЮ выбыл на 3 месяца. Хойлунд пропустит 6 недель
Англия
01 августа 2024, 11:11 |
698
0

Звездный новичок МЮ выбыл на 3 месяца. Хойлунд пропустит 6 недель

Йоро получил повреждение в контрольном матче

01 августа 2024, 11:11 |
698
0
Звездный новичок МЮ выбыл на 3 месяца. Хойлунд пропустит 6 недель
Getty Images/Global Images Ukraine. Лени Йоро

Новичок «Манчестер Юнайтед» Лени Йоро получил серьезную травму ноги во время контрольного матча и выбыл на три месяца. Защитник недавно подписал с клубом 5-летний контракт.

18-летний игрок перешел из «Лилля» в МЮ за 58,9 миллиона фунтов.

Старт сезона пропустит и ведущий форвард Расмус Хойлунд. Игрок повредил подколенное сухожилие и выбыл на шесть недель. В минувшем сезоне датчанин забил 16 голов в 43-х матчах.

По теме:
Тымчик продолжает восстановление после травмы бедра
Артета готов подписать в Арсенал чемпиона Европы 2024
ШОВКОВСКИЙ: «Победа с неприятным привкусом. Дячук выбыл надолго»
Лени Йоро Расмус Хойлунд Манчестер Юнайтед травма чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала двух молодых игроков Днепра-1
Футбол | 01 августа 2024, 09:55 0
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала двух молодых игроков Днепра-1
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала двух молодых игроков Днепра-1

Хан и Баденко перешли в новую команду

Марта КОСТЮК: «Немножко поплакала. Это Олимпиада, очень больно»
Олимпийские игры | 01 августа 2024, 08:10 5
Марта КОСТЮК: «Немножко поплакала. Это Олимпиада, очень больно»
Марта КОСТЮК: «Немножко поплакала. Это Олимпиада, очень больно»

Украинка уступила в тяжелом поединке Олимпиады

«Я тебя предупредил». Фьюри обратился к Усику относительно реванша 
Бокс | 01.08.2024, 00:02
«Я тебя предупредил». Фьюри обратился к Усику относительно реванша 
«Я тебя предупредил». Фьюри обратился к Усику относительно реванша 
Проиграла в матче-триллере. Костюк не сумела выйти в полуфинал Олимпиады
Олимпийские игры | 01.08.2024, 01:19
Проиграла в матче-триллере. Костюк не сумела выйти в полуфинал Олимпиады
Проиграла в матче-триллере. Костюк не сумела выйти в полуфинал Олимпиады
Результаты Q2 Лиги чемпионов. Определены все пары 3-го раунда квалификации
Футбол | 01.08.2024, 00:23
Результаты Q2 Лиги чемпионов. Определены все пары 3-го раунда квалификации
Результаты Q2 Лиги чемпионов. Определены все пары 3-го раунда квалификации
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кроуфорд высказался о статусе Усика в нынешнем мировом боксе
Кроуфорд высказался о статусе Усика в нынешнем мировом боксе
31.07.2024, 09:53 4
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Максим Коваль выбрал неожиданное место продолжения карьеры
ОФИЦИАЛЬНО. Максим Коваль выбрал неожиданное место продолжения карьеры
31.07.2024, 04:40 9
Футбол
«Прилетело. Я не слышал зал». Усик – о самом тяжелом моменте боя с Фьюри
«Прилетело. Я не слышал зал». Усик – о самом тяжелом моменте боя с Фьюри
30.07.2024, 08:16
Бокс
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
31.07.2024, 08:45
Олимпийские игры
Партизан – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Партизан – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
31.07.2024, 19:00 54
Футбол
Реал снизил цену за Лунина. Перес сообщил, за сколько продаст Андрея
Реал снизил цену за Лунина. Перес сообщил, за сколько продаст Андрея
30.07.2024, 20:54 8
Футбол
Ротань обратился к футболистам сборной Украины после вылета с Олимпиады
Ротань обратился к футболистам сборной Украины после вылета с Олимпиады
30.07.2024, 21:10 6
Олимпийские игры
Хижняк победил уроженца Украины в 1/8 финала боксерского турнира ОИ-2024
Хижняк победил уроженца Украины в 1/8 финала боксерского турнира ОИ-2024
30.07.2024, 21:49 21
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем