Звездный новичок МЮ выбыл на 3 месяца. Хойлунд пропустит 6 недель

Новичок «Манчестер Юнайтед» Лени Йоро получил серьезную травму ноги во время контрольного матча и выбыл на три месяца. Защитник недавно подписал с клубом 5-летний контракт.

18-летний игрок перешел из «Лилля» в МЮ за 58,9 миллиона фунтов.

Старт сезона пропустит и ведущий форвард Расмус Хойлунд. Игрок повредил подколенное сухожилие и выбыл на шесть недель. В минувшем сезоне датчанин забил 16 голов в 43-х матчах.