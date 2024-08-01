Англия01 августа 2024, 11:11 |
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Звездный новичок МЮ выбыл на 3 месяца. Хойлунд пропустит 6 недель
Йоро получил повреждение в контрольном матче
01 августа 2024, 11:11 |
698
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Новичок «Манчестер Юнайтед» Лени Йоро получил серьезную травму ноги во время контрольного матча и выбыл на три месяца. Защитник недавно подписал с клубом 5-летний контракт.
18-летний игрок перешел из «Лилля» в МЮ за 58,9 миллиона фунтов.
Старт сезона пропустит и ведущий форвард Расмус Хойлунд. Игрок повредил подколенное сухожилие и выбыл на шесть недель. В минувшем сезоне датчанин забил 16 голов в 43-х матчах.
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