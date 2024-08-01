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01 августа 2024, 10:42 |
579
0

Экс-вингер Шахтера был замечен в Азербайджане. Пишут, прибыл на переговоры

Алексей Кащук нынешним летом получил статус свободного агента

01 августа 2024, 10:42 |
579
0
Экс-вингер Шахтера был замечен в Азербайджане. Пишут, прибыл на переговоры
ФК Сабах. Алексей Кащук

24-летний украинский вингер Алексей Кащук, у которого летом нынешнего года истек контракт с «Шахтером» и который благодаря этому получил статус свободного агента, продолжает подыскивать новое место работы.

По информации СМИ, Кащук прибыл в столицу Азербайджана Баку, где проведет переговоры с одним из клубов тамошней Премьер-лиги, чье название не сообщается.

Известно, что Кащук вместе с семьей посетил ответный поединок 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов между «Карабахом» и «Линкольном», представляющим Гибралтар, который завершился со счетом 5:0.

Ранее Кащук уже играл в Азербайджане – на правах аренды за «Сабах», где проявил себя с наилучшей стороны (18 забитых мячей и 12 ассистов в 41 поединке).

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Алексей Сливченко Источник: Azerisport.com
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