Экс-вингер Шахтера был замечен в Азербайджане. Пишут, прибыл на переговоры

24-летний украинский вингер Алексей Кащук, у которого летом нынешнего года истек контракт с «Шахтером» и который благодаря этому получил статус свободного агента, продолжает подыскивать новое место работы.

По информации СМИ, Кащук прибыл в столицу Азербайджана Баку, где проведет переговоры с одним из клубов тамошней Премьер-лиги, чье название не сообщается.

Известно, что Кащук вместе с семьей посетил ответный поединок 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов между «Карабахом» и «Линкольном», представляющим Гибралтар, который завершился со счетом 5:0.

Ранее Кащук уже играл в Азербайджане – на правах аренды за «Сабах», где проявил себя с наилучшей стороны (18 забитых мячей и 12 ассистов в 41 поединке).