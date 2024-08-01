Людмила КИЧЕНОК: «Я бы сказала, что матч был тяжелым»

Украинки Людмила и Надежда Киченок, которые пробились в четвертьфинал Олимпийских игр 2024 в парном разряде, рассказали, как им удалось достичь успеха.

«Не могли понять, играет ли Коллинз или нет. Особенно перед самым началом матча, потому что она снялась с одиночки. Но она играла без подачи. Подача, смэш – она их била слабенько. Иногда это даже создавало сложности, потому что она сбивала ритм: то подавала сильно, то слабо.

Я бы сказала, что матч был тяжелым, учитывая, что мы медленно входили в игру. Но нам это удалось. Было несколько небольших ошибок, то в трос попадание, то в ауты. Всё было близко. Счёт 6:3, но всё было близко», – рассказала Людмила.

«Коллинз снялась с одиночки, и всегда сложно играть против игрока, который непонятно, будет ли играть. Она вроде бы настраивалась, но всё равно не было энергии с той стороны, её нужно было находить в самой себе. Хорошо, что не было ритма во втором сете, а в третьем всё удалось.

Букса и Соррибес-Тормо? Это разные игроки, и этим они создают сложности. Одна поднимает мяч выше, другая – играет более плоско. Активно играют у сетки. Непростая пара, посмотрим, как они здесь играли, и потом будем составлять план», – добавила Надежда.

Стоит отметить, что сёстры Киченок – последние украинские теннисистки, которые продолжают выступления на Олимпиаде-2024.