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  4. Людмила КИЧЕНОК: «Я бы сказала, что матч был тяжелым»
Теннис
01 августа 2024, 12:01 | Обновлено 01 августа 2024, 12:41
805
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Людмила КИЧЕНОК: «Я бы сказала, что матч был тяжелым»

Украинки Киченок, которые пробились в 1/4 финала ОИ 2024 рассказали, как им удалось достичь успеха

01 августа 2024, 12:01 | Обновлено 01 августа 2024, 12:41
805
1
Людмила КИЧЕНОК: «Я бы сказала, что матч был тяжелым»
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила и Надежда Киченок

Украинки Людмила и Надежда Киченок, которые пробились в четвертьфинал Олимпийских игр 2024 в парном разряде, рассказали, как им удалось достичь успеха.

«Не могли понять, играет ли Коллинз или нет. Особенно перед самым началом матча, потому что она снялась с одиночки. Но она играла без подачи. Подача, смэш – она их била слабенько. Иногда это даже создавало сложности, потому что она сбивала ритм: то подавала сильно, то слабо.

Я бы сказала, что матч был тяжелым, учитывая, что мы медленно входили в игру. Но нам это удалось. Было несколько небольших ошибок, то в трос попадание, то в ауты. Всё было близко. Счёт 6:3, но всё было близко», – рассказала Людмила.

«Коллинз снялась с одиночки, и всегда сложно играть против игрока, который непонятно, будет ли играть. Она вроде бы настраивалась, но всё равно не было энергии с той стороны, её нужно было находить в самой себе. Хорошо, что не было ритма во втором сете, а в третьем всё удалось.

Букса и Соррибес-Тормо? Это разные игроки, и этим они создают сложности. Одна поднимает мяч выше, другая – играет более плоско. Активно играют у сетки. Непростая пара, посмотрим, как они здесь играли, и потом будем составлять план», – добавила Надежда.

Стоит отметить, что сёстры Киченок – последние украинские теннисистки, которые продолжают выступления на Олимпиаде-2024.

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Надежда Киченок Людмила Киченок Олимпийские игры 2024 Даниэль Коллинс Дезире Кравчик теннис на Олимпиаде
Алексей Тиньков Источник: Суспильне Спорт
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Комментарии 1
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igor semenyk
На світлині це не сестри,а американці.У цих журналюг не має нічого святого,що хотів написав,що хотів виставив,а далі всьо по цимбалах.
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